Dyrektor generalny Ripple Brad Garlinghouse nazwał ostatnią decyzję nowojorskiego sędziego w sprawie Ripple i amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) jako "ogromną wygraną" dla jego firmy.

"Jeśli nie zwracaliście uwagi wtedy, to teraz powinniście. Dziś mamy do czynienia z ogromną wygraną dla Ripple!", powiedział Garlinghouse.

Jego komentarz pojawił się po wydaniu przez sędziego okręgowego Analisa Torresa postanowienia, w którym odrzucił on wniosek SEC o odrzucenie obrony firmy Ripple przed naruszeniem zasad uczciwego zawiadomienia.

JUDGE TORRES DENIES SEC MOTION TO STRIKE FAIR NOTICE DEFENSE.

JUST ADDED to our Document Library:

Order from Judge Analisa Torres that Denies the SEC Motion to Strike Ripple's Fair Notice Defense

— CryptoLaw (@CryptoLawUS) March 11, 2022