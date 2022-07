Kryptowaluty mogą być odstraszające.

Nawet dla ludzi z dobrym zrozumieniem rynków finansowych lub technologii, owijanie ich głów wokół blockchaina może być wyzwaniem.

W najnowszym odcinku podcastu CoinJournal usiadłem z kimś, kogo można określić jako „naukowca kryptowalutowego”, który również dąży do wypełnienia tej luki dla ludzi.

Omid Malekan wykłada na Uniwersytecie Columbia, a także napisał kilka książek, z których najnowsza właśnie się ukazała, zatytułowana „Re-Architecting Trust: The Curse of History and the Crypto Cure for Money, Markets, and Platforms”. Usiedliśmy do dyskusji, która obracała się wokół całej masy tematów, ale tematem przewodnim było to, co Omid stara się robić: edukować ludzi na temat Bitcoina i kryptowalut, co jest trudniejsze niż się wydaje.

Jest wiele hałasu w tej przestrzeni, co Omid swobodnie przyznaje, a kryptowaluty są dalekie od doskonałości. Jednak jeśli spojrzysz we właściwe miejsce i masz trochę wiary, jest to branża, która może zrobić tak wiele dobrego. Rozmawialiśmy o wzlotach i upadkach, szkodach, jakie rynek niedźwiedzia wyrządził reputacji kryptowalut, wpływie regulacji i potencjale kryptowalut, które mogą być użyteczne w krajach rozwijających się.

Przyjrzeliśmy się również niektórym niedociągnięciom branży – czy robi wszystko, co w jej mocy, aby edukować ludzi i witać nowych członków tak dobrze, jak powinno? Czy plemienność jest problemem, a co z ideologią, która czasami może wydawać się agresywna lub ekstremalna?

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś o kryptowalutach, ale zawsze znajdowałeś wyjaśnienia, które natknąłeś się na zniechęcające, pełne żargonu lub nie na temat, Omid mówi w jasny i zwięzły sposób, wolny od protekcjonalnej retoryki i przechodząc prosto do punktu. To gość, który wyraźnie myśli, że kryptowaluty mogą zrobić coś dobrego w tym społeczeństwie, ale także chce pomóc ludziom to zrealizować. To było zdecydowanie inne, ale bardzo intrygujące.

Usłysz także o Columbia University i o tym, jak kilku studentów Omida od tego czasu przeniosło się do pełnoetatowych ról związanych z blockchainem. Omawiamy zwolnienia w całej branży – Coinbase, w szczególności – i czy będzie to kontynuowane i jaki wpływ ma to na tych, którzy dostają się do przestrzeni.

Jak już mówiłem, podobało mi się to spotkanie.

Link do Spotify jest tutaj.

YouTube do śledzenia wkrótce.

Nową książkę Omida pod tytułem „Re-Architecting Trust: The Curse of History and the Crypto Cure for Money, Markets, and Platforms” można kupić tutaj. Zagłębia się ona przede wszystkim w „dlaczego” kryptowaluty, a nie w „co” – ale jeśli chcesz tego ostatniego, on również zapewni Ci wsparcie. Wystarczy wejść tutaj.