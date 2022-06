Wywiad z liderem projektu Decred, Jakiem Yocom-Piattem

Redakcja podcastu CoinJournal spotkała się z Jake’m Yocomm-Piatt, który wcześniej pracował nad Bitcoinem, zanim odszedł, by współtworzyć Decred, który jest obecnie monetą z pierwszej setki.

Nasza dyskusja dotyczyła tematów Bitcoina, samowystarczalności i cyfrowych walut emitowanych przez banki centralne (CBDC), często przyjmując filozoficzny punkt widzenia i stawiając hipotezy na temat tego, co może przynieść przyszłość. Dla mnie osobiście zabawne było analizowanie potencjalnego dystopijnego scenariusza wykorzystania CBDC do złych celów oraz tego, jak istotnym czynnikiem we współczesnym świecie jest suwerenność w dysponowaniu własnymi pieniędzmi.

Poruszyliśmy również kwestię różnic między obecnym rynkiem niedźwiedzia a poprzednimi cyklami oraz kwestie wpływające na klimat makro, w tym dogłębną analizę drukowania pieniędzy.

Oczywiście, nie można mówić o kryptowalutach w dzisiejszych czasach bez wspomnienia o efektach domina wywołanych przez niewypłacalność Luny i Celsiusa oraz o tym, jak regulacje mogą chronić (lub nawet szkodzić) konsumentom w przyszłości.

Pełny wywiad poniżej – miłego oglądania!