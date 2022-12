Varför har Grayscale Bitcoin Trust-rabatten nått den högsta någonsin?

Rabatten till nettotillgångsvärdet för Grayscale Bitcoin-trusten är på rekordnivåer. Rabatten gick en kort stund över 50%, innan den drogs tillbaka något till där den för närvarande ligger på 48,8%.

Detta kommer från baksidan av SEC som bekräftar sina skäl för att avslå Grayscales ansökan om att konvertera trusten till en börshandlad fond.

Grayscale Bitcoin Trust är den största Bitcoin-fonden i världen, men den har sällan handlats på samma nivå som dess underliggande tillgång, Bitcoin. Diagrammet ovan visar att den, fram till i år, handlats till en premie sedan lanseringen jämfört med Bitcoin.

Denna fond tillåter ackrediterade investerare att få exponering mot Bitcoin utan att behöva oroa sig för att lagra eller hantera sina innehav. Den handlades tidigare till en premie när efterfrågan på aktier ökade, med institutioner som ville ha Bitcoin-exponering. Denna bekvämlighet kommer dock till en avgift – och en ganska rejäl sådan på 2%.

Sedan mars har Grayscale-aktierna handlats till en rabatt mot Bitcoin. Fonden har $10,7 miljarder i tillgångar under förvaltning, en kraftig minskning med 65% under det senaste året, vilket återspeglar blodbadet på kryptomarknaderna.

Men rabatten till Bitcoin innebär att aktieägarna drabbas dubbelt så hårt.

”Det faktum att Grayscale’s Bitcoin Trust nu handlas med nästan 50% rabatt är bara hemskt för innehavare av GBTC. Det belyser verkligen de stora skillnaderna i strukturkvalitet mellan olika investeringsinstrument, sa Bradley Duke, co-VD på ETC Group, till CoinDesk förra veckan.

En minskning av inflöden har burits av ökad konkurrens eftersom många konkurrenskraftiga fonder har lanserats, särskilt i Europa, samt flera anmälningar för Bitcoin ETF:er i USA. Rabatten beror också på att investerare inte har något sätt att lösa in sina innehav för Bitcoin i trusten, utan hela tiden debiteras en avgift på 2%.

Dessa faktorer har dock vanligtvis dämpats av arbitragehandlare som utnyttjar skillnaden i priser. Men händelserna i år har minskat det också.

Under den senaste månaden har oron ökat på marknaden för att Grayscales moderbolag, Digital Currency Group (DCG) kan ansöka om konkurs. Detta på grund av problemen kring kryptomäklaren Genesis, vars moderbolag också är DCG.

Genesis har förnekat att de omedelbart kommer att ansöka om konkurs, men företaget fastnade i FTX-kollapsen och genomgår för närvarande en omstrukturering. Genesis stoppade uttag den 15 november.

Denna oro har höjts av frågor kring Grayscales reserver. Nämligen om de är trogna sitt ord och håller alla underliggande Bitcoin säkert. Medan många stora kryptoföretag som publicerade bevis på reserver i efterdyningarna av FTX-krisen för att lindra kundernas rädsla, vägrade Grayscale.

”På grund av säkerhetsproblem, gör vi inte sådan plånboksinformation och bekräftelsedata offentligt tillgänglig genom ett kryptografiskt proof-of-reserve eller annan avancerad kryptografisk redovisningsprocedur”, skrev Grayscale i ett uttalande.

7) We know the preceding point in particular will be a disappointment to some, but panic sparked by others is not a good enough reason to circumvent complex security arrangements that have kept our investors’ assets safe for years.

Som jag skrev då kan jag verkligen inte förstå hur säkerhetsproblem är en faktor här. Blockkedjan är byggd så att den här typen av information är tillgänglig för allmänheten.

Below is really confusing from @Grayscale

Would love elaboration beyond just "security"

Does anyone have suggestions as to how revealing on chain wallet could be a security concern?

Only thing I can think of is quantum concerns (p2pk) but I don't think that holds here? https://t.co/0QcVO6wV1x

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 19, 2022