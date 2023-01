Coinbase ukončuje japonské operace, proč je cena akcií stále o 50 % vyšší za dva týdny?

Klíčové info

Coinbase zastavuje všechny operace v Japonsku s odvoláním na „tržní podmínky“

Minulý týden propustila 20 % své pracovní síly, přičemž loni v červnu už 18 %.

Cena akcií vzrostla meziročně o téměř 50 % uprostřed krypto rally, ale stále je o 85 % nižší než u svého vrcholu

Problémů je ve společnosti spousta, zatímco generální ředitel Armstrong v říjnu prodal 2 % svého podílu

Coinbase je v poslední době v útrapách.

Zrovna minulý týden burza oznámila, že propouští 20 % své pracovní síly, přičemž loni v červnu ji již snížila o 18 %. Napsal jsem článek, který analyzoval, co to znamenalo pro společnost, která se obchodovala s tržní kapitalizací pod 10 miliard dolarů, což je o 90 % méně než cena, za kterou vstoupila na burzu v dubnu 2021.

Stalo se tak poté, co generální ředitel Brian Armstrong v říjnu uvolnil 2 % svého podílu ve společnosti, načež jsem napsal hloubkovou analýzu, v níž jsem analyzoval, co to všechno znamenalo pro společnost, která byla považována za nositele pochodně, aby jednou přenesla kryptoměny do mainstreamových kruhů pro všechny, kteří sledují její vysoko položený profil plovoucí na Nasdaq.

Dnes ale přišla další špatná zpráva. Burza oznámila , že zastavuje veškeré operace v Japonsku s odvoláním na „tržní podmínky“.

Cena akcií Coinbase roste

Navzdory náporu špatných zpráv byla cena akcií Coinbase v prvních týdnech roku 2023 velkým vítězem, za pouhých 18 dní vzrostla o 48 %.

To přichází uprostřed největší krypto rally za 9 měsíců, která zaznamenala celoplošný nárůst cen. I když je odraz ceny akcií Coinbase skvělou zprávou pro investory, ironicky také shrnuje, v čem přesně spočívá problém – korelace Coinbase s kryptotrhem.

Existuje jen málo věcí, které jsou volatilnější než kryptoměna, takže není dobré být připoután k jejímu cenovému vývoji. Výkon Coinbase je ale závislý na krypto trhu, protože jak cena klesá, objemy transakcí a zájem v tomto odvětví a potažmo i Coinbase prudce klesají.

Během pandemie to byla skvělá věc. Tiskárna peněz byla na maximální výkon, úrokové sazby byly nízké a všichni drobní investoři byli na palubě vlaku FOMO, vyzbrojeni zdravou zvědavostí ohledně kryptoměn a tučným stimulačním šekem.

Ale s měnícím se makroprostředím kryptoprůmysl klesl ze 3 trilionů dolarů na 800 miliard dolarů, než jej tento nedávný nárůst vrátil zpět nad 1 trilion dolarů.

Proč japonské operace končí?

Navzdory příjemnému napumpování v posledních několika týdnech vám při oddálení prozradí, že Coinbase od svého vstupu na burzu ztratila 85 % své hodnoty, prošla dvěma koly propouštění, viděla, že její generální ředitel v říjnu prodal 2 % svých akcií a nyní zastavuje operace v Japonsku.

Všichni japonští zákazníci Coinbase budou mít do 16. února možnost stáhnout své podíly z platformy. Pokud tak neučiní, zbývající aktiva budou převedena na japonské jeny. Coinbase tvrdě pracovala během předchozí kryptozimy na expanzi na japonský trh, takže náhlý odchod je škoda.

Coinbase ale není jedinou burzou, která tento krok provedla, přičemž konkurenční Kraken minulý měsíc také oznámil, že japonské operace ukončuje. Stejně jako Coinbase, Kraken snížil velkou část své pracovní síly a propustil 30 % zaměstnanců poté, co kolaps FTX otřásl trhem. Utrpení extrémní korelace Coinbase s kryptotrhem jednou čelí burzám napříč průmyslem.

Výsledky Coinbase za 3. čtvrtletí odhalily, že objem transakcí oproti 2. čtvrtletí klesl o 44 %. Pokles objemu a zájmu je v konečném důsledku to, co způsobilo propad ceny akcií, propouštění a nyní i ukončení japonských operací. Stačí pohled na Google Trends, abyste viděli rozsah poklesu pozornosti veřejnosti k burze.

Pro investory $COIN budou doufat, že posledních pár týdnů měkčích makrodat a odražení kryptoměn je předzvěstí věcí, které přijdou, jinak bude tato rally cen akcií mít krátké trvání.