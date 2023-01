Ceny kryptoměn prudce vzrostly díky nejsilnějšímu růstu za posledních 9 měsíců, ale proč?

Klíčové info

Bitcoin se vrátil do 20. let, Ethereum překročilo 1500 dolarů a altcoiny se pohybují na sever v rámci největší kryptografické rally za posledních 9 měsíců.

Optimismus, že Federální rezervní systém se po chladnějších údajích o inflaci odkloní od politiky vysokých úrokových sazeb dříve, než se očekávalo.

Dalším velkým dnem pro krypto trhy bude 1. únor, kdy Fed rozhodne o poslední úrokové politice

Solana od začátku roku vzrostla o 130 % a vede mezi altcoiny

Dokonce i memy rostou, Dogecoin a Shiba Inu se opět hýbou

Někteří analytici se obávají, že trh předčasně oceňuje dřívější než očekávaný obrat Fedu

Krypto trhy rozdávají velkou dávku nostalgie na začátku roku, jako nejsilnější rally za 9 měsíců.

Bitcoin se obchoduje blízko 21 000 USD, Ethereum je na 1 500 USD a altcoiny také agresivně stoupají.

Vytvořil jsem snímek trhu v tento den minulý týden, kdy trhy odskočily a začaly nový rok. O týden později je směr stejný – ale rally se posunula o stupeň výš. Níže uvedený graf představuje návratnost cen kryptoměn na začátku roku, moře vzestupných pohybů:

Co způsobuje růst cen?

Během posledního roku inflace možná nahradila pandemii jako nejsprostší slovo v našem slovníku. Ale je to z dobrého důvodu, protože zeměkouli zachvátila inflační krize, jakou jsme nezažili od 70. let.

V posledních týdnech ale na trh pronikla jen trocha optimismu, že inflace dosáhla vrcholu. To vedlo k tomu, že investoři sázeli na to, že se Federální rezervní systém odlepí od růstu úrokových sazeb dříve, než se původně očekávalo. A trhy dělají něco, na co většina lidí zapomněla, že mohou – šly nahoru.

Trh obecně vzrostl. Index S&P 500 se blíží 5 %. Ceny kryptoměn mohou během několika minut vyhodit svíčku o 5 %, ale akciový trh je zjevně méně volatilní a 5 % znamená silný pohyb – během velmi volatilního roku 2022 došlo pouze ke čtyřem případům, kdy trh vzrostl o tolik za týden.

Klíčem pro krypto trhy jsou úrokové sazby. Altcoiny se obchodují jako pákové sázky na Bitcoiny a Bitcoiny se za poslední rok obchodují jako pákové sázky na S&P 500. Od doby, kdy se v dubnu 2022 začaly úrokové sazby zvyšovat, cena Bitcoinu volně padá.

Zatímco ze samotného kryptotrhu došlo k zakolísání (spirála smrti LUNA, pád Celsia a ohromující debakl FTX), klíčovou proměnnou je nepochybně přísná měnová politika potlačující hodnotu všech rizikových aktiv. Bitcoin nebude moci růst, dokud se Fed neotočí, a v uplynulém týdnu se investoři přiklonili k postoji, který tento obrat očekává dříve než předtím.

Bude to pokračovat?

Dalším klíčovým datem je 1. únor, kdy se Federální rezervní systém sejde, aby rozhodl o nejnovější úrokové politice. Tyto schůzky FOMC byly spolu s měsíční zprávou CPI klíčovými hnacími silami na trzích za poslední rok.

Před pěti dny jsem psal o tom, jak bychom dosáhli volatility na konci týdne, když jsme narazili na zprávu CPI. Tato zpráva přišla, jak se očekávalo, ale odrážela další měsíc klesající inflace, která, jak bylo popsáno dříve, hnala trhy nahoru.

Nicméně prudký nárůst cen je poněkud překvapivý, vezmeme-li v úvahu slova, která dosud zazněla z úst předsedy Fedu Jeroma Powella. Byl skálopevně přesvědčen o tom, že pivot nepřichází, a dokonce se otřel o předčasný předpoklad trhu, že měnová politika bude znovu uvolněna.

Za poslední rok skutečně došlo na trhu k mnoha falešným začátkům, kdy investoři opakovaně sázeli na to, že Fed blafuje ohledně rozsahu a rychlosti, kdy bude zvýšení úrokových sazeb realizováno. To je jeden z důvodů, proč byl následný pohyb dolů tak prudký.

Ve skutečnosti níže uvedená tabulka vykresluje obrázek lépe než tisíc slov:

Altcoiny dělají větší pohyby

Jak jsme opakovaně viděli v historii kryptoměn, vyšší beta altcoiny tisknou zisky výrazně vyšší než Bitcoiny. Samozřejmě to pochází z nižší základny – nevýhodou vyšší beta verze je, že když jsou těžké časy, bolest je mnohem závažnější a altcoiny to během této kryptozimy určitě zažily.

Zisky vedla Solana, vrstva 1, která má za sebou bouřlivý rok i podle krypto standardů. Před dvěma týdny jsem o tom napsal deep dive, ale mince se propadla z jednoho bodu, kdy držela třetí místo za Ethereem a Bitcoinem, až se stěží udržela v top 20.

Kombinace opakovaných výpadků, špičkových projektů odcházejících do konkurenčních blockchainů a úzké spojení s ostudným Samem Bankmanem-Friedem, to vše přispělo k tomu, že Solana spadla o 97 % ze svého historického maxima 260 USD a obchodovala se ke konci roku 2022 za 7,70 USD.

Ale v typických krypto standardech pomohl obrat sentimentu vedený přímo nevysvětlitelným meme coinem BONK k posílení mince, která se nyní obchoduje za 23,40 USD, přičemž za poslední dva týdny se více než zdvojnásobila.

Meme coiny se těší ze zisků napříč celou řadou. Normálně by to byla část, kde bych se pokusil vložit nějakou analýzu o tom, proč, ale už víme, že neexistuje žádný skutečný vzor pro šílenství s meme mincemi, takže místo toho jednoduše uvedu výnosy. Shiba Inu posílil o 29 %, zatímco tatínek všech, Dogecoin, přidal 20 % a nyní se obchoduje s tržní kapitalizací 11,2 miliardy dolarů.

Co se stane dál?

Investoři si zatím užívají zisky, protože se jednoduše snažili přežít po celý rok 2022. Ale když se podíváme na trh, zatímco ceny stoupaly, volatilita zůstává nízká a objemy jsou stále daleko za tím, co byly během pandemie.

Trh je od imploze FTX netypicky klidný a toto je první skutečný krok jakéhokoli významu. Zatímco optimismus je zřejmý, investoři zůstávají poněkud obezřetní a ceny jsou od tohoto období loňského roku stále extrémně potlačené.

75% pokles následovaný 20% rally stále znamená 70% pokles. Takže zatímco zelené svíčky jsou dnes ráno pro obchodníky pěkné – a dávno po splatnosti – rozsah škod na kryptoměnách je zde stále vážný. Institucionální přijetí bylo pravděpodobně silně narušeno nesčetnými skandály, stále existuje potenciál, že do sítě nákazy FTX spadne další domino, a makro/inflace zůstává velmi nejistá.

Poslední dva týdny znamenají některé velmi potřebné pozitivní zprávy nejen pro krypto, ale pro ekonomiku jako celek. Investoři to oslavují rostoucími grafy, ale stále jsou to nejisté časy s mnoha zvraty před námi.