Proč Ethereum překonává Bitcoin? Historický vzor se mění v roce 2023

Klíčové info

Ethereum historicky překonalo Bitcoin v bull runech

Vzorec se na začátku roku obrátil a dominance Bitcoinu roste

Náš analytik Dan Ashmore se podíval do minulosti, aby ukázal, jak a proč se vzorec mění

Flippening, co? Nic nepodněcuje debatu v krypto kruzích tak, jako právě tohle.

S odkazem na scénář, kdy Ethereum převrací Bitcoiny na první místo v žebříčku kryptoměn, je Flippening cokoliv od nevyhnutelného po klam, v závislosti na tom, koho se ptáte.

Nejsem si jistý, zda chci projít skořápky této debaty, ze strachu z mých Twitter DM, ale dnes jsem si všiml něčeho docela zajímavého, když jsem se hrabal v datech o Ethereu vs Bitcoin.

Ethereum silně koreluje s Bitcoiny

Za prvé to zřejmé – Ethereum neuvěřitelně koreluje s Bitcoinem, protože je to kryptoměna a osud každé kryptoměny je spojen s osudem oranžové mince. To už víme.

Níže uvedený graf ukazuje, jak těsný je tento vztah od doby, kdy Ethereum začalo fungovat v roce 2015.

Ale zatímco tito dva nejlepší kamarádi následují jeden druhého napříč cenovými grafy, existují scénáře, kdy se trochu rozcházejí. Slavný poměr ETH/BTC je ten, který zvláště fanoušci Etheru bedlivě sledují.

Vyvrcholila v červnu 2017 na hodnotě téměř 0,15 a před koncem roku klesla volným pádem na 0,025. Dnes se obchoduje kolem 0,07.

Ether je na býčích trzích lepší než Bitcoin

Možná jste si všimli, že předchozí graf ETH/BTC připomínal celkový tvar kryptotrhu, a to prostřednictvím jeho mnoha vzestupů a pádů.

Vykreslil jsem cenu Bitcoinu vůči tomuto poměru ETH/BTC. Ve skutečnosti poměr roste, když Bitcoin stoupá, a klesá když Bitcoin klesá. Použití ceny Bitcoinu jako proxy pro celé odvětví to naznačuje, že poměr ETH/BTC roste na býčích trzích a klesá na medvědích trzích.

To dává smysl. Bitcoin je často označován jako boomer coin. Docela se mi to líbí, i když je to mimochodem myšleno jako urážka. Ale je to pochopitelné označení, protože Bitcoin se ve srovnání s altcoiny pohybuje jako důchodce během býčích trhů.

Ether může být největší z altcoinů, ale stále překonává Bitcoiny, když jsou býci ve hře.

Na druhou stranu, Bitcoin je výkonnější, když párty končí. A pod pojmem lepší výkon mám na mysli, že má tendenci klesat o 60 % oproti 70 %. Ale ouha, to je na jindy.

Vzor se v roce 2023 obrátil

Ale cenové grafy ukazují něco jiného. První měsíc nového roku Bitcoin prudce vzrostl, zatímco poměr ETH/BTC klesl – přesně opačně, než se stalo historicky.

Zmapoval jsem poměr zpět na začátek listopadu, kdy byly světu odhaleny zábavy a hry Sama Bankmana-Frieda a kryptoměny klesly, přičemž Bitcoiny klesly na 16 000 $.

Graf ukazuje, že vzorec zůstal tak, jak byste očekávali, tj. poměr klesl, když se krypto a Bitcoin stáhly zpět. Ale když jsme otočili stránku do roku 2023, kryptotrh se obrátil a Bitcoin prudce vzrostl. Jediným problémem je, že ETH nenásledovalo, ale poměr spíše klesl, z 0,077 11. ledna na 0,068 v současnosti, a to i přes to, že Bitcoiny ve stejném období vzrostly ze 17 400 USD na téměř 23 000 USD.

Proč? Upřímně, nejsem si jistý. Je to neobvyklé.

Bitcoin se meziročně zvýšil o 36 %, zatímco Ether jen o 29 %. Při pohledu na výnosy jiných altcoinů to možná nemá nic společného s Etherem. Mnoho z nich překonává Bitcoin, zatímco ani ti, kteří mají lepší výkonnost, nerostou o tolik, jak bylo vidět dříve (všimněte si, že jsem kvůli měřítku odstranil Solanu, která je zatím letos o 125 % více, poté, co byla zdecimována odkazy na Sama Bankman-Frieda a několika projekty opouštějících blockchain na konci minulého roku).

Ve skutečnosti to byl právě pozoruhodný vzestup Bitcoinu z hlubin medvědího trhu. Zbytek trhu není zcela připraven zapomenout na armagedon v roce 2022, kdy mnoho altcoinů kleslo o více než 90 %.

Ethereum nebylo tak špatné, ale přesto kleslo z historického maxima téměř 5 000 $. Volné peníze a stimulační balíčky pandemie skončily. Nyní je jiné klima a ukazuje se, že je náročnější nastartovat altcoiny.

Příběh Web3 se rozpadl. NFT byly rozdrceny. Není pochyb o tom, že narativ kolem ETH byl zbořen. Psal jsem o tom, jak se institucionální adopce v kryptoměnách sníží a jak bude trvat dlouho, než se napraví pověst tohoto sektoru.

To platí pro Bitcoiny. Možná to platí ještě více pro ETH a altcoiny, které mají ještě co dělat, aby znovu získaly důvěru investorů.