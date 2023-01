Det er stilheden før stormen på kryptovaluta markederne

Vigtigste konklusioner

Kryptovaluta volatiliteten er faldet, og den ekstreme on-chain-aktivitet aftog i en periode med relativ ro

Adskillige bekymrende udviklinger omkring Genesis, Gemini og DCG er dog stadig i gang

Volatiliteten kan også udløses, når de amerikanske inflationstal afsløres i denne uge

Perioden minder om det lave drama miljø før FTX i oktober

Efter en tumultarisk rutsjebane tur efter FTX’s chokerende død, er en periode med bemærkelsesværdig sindsro faldet over kryptovaluta markederne.

Da 2022 var et fuldstændigt blodbad, så føles det næsten mistænkeligt, at der endda er et par uger med lavt drama indenfor det digitale markedsrum.

Men målingerne viser dog, at de sidste par uger har været blandt de roligste i de sidste par år. I betragtning af den frygt for smitte, der opstod efter FTX’s kollaps, så er dette en god ting.

Frygten er stadig forhøjet indenfor kryptovaluta kredse

Når dette så er sagt, så er der masser at bekymre sig om lige nu. Som Coinbase direktør Brian Armstrong udtalte i går, da han meddelte, at Coinbase vil skære yderligere 20% af sin arbejdsstyrke fra, så vil der sandsynligvis “rulle flere hoveder”, og der er “stadig meget markedsfrygt” derude.

Kryptovaluta låneudbyderen Genesis afskedigede i sidste uge 30% af sin arbejdsstyrke og overvejer efter sigende at erklære konkurs. Kryptovaluta børsen Gemini, der blev grundlagt af Winklevoss-tvillingerne, har $900 millioner i kundeaktiver låst fast i limbo med Genesis, der er deres eneste lånepartner for deres Earn-produkt.

Tvillingerne har krævet, at Barry Silbert, der er direktør for Digital Currency Group (DCG), som ejer Genesis, om at træde tilbage og anklager ham for at have bedraget Gemini Earns kunder.

DCG svarede igen og kaldte det “endnu et desperat og ukonstruktivt reklamestunt fra Cameron Winklevoss for at aflede skylden”. De bekræftede også, at de “bevarer alle juridiske midler som reaktion på disse ondsindede, falske og ærekrænkende angreb).

DCG er også moderselskabet for Grayscale Bitcoin Trust, som har oplevet en kæmpe rabat på sin iboende værdi, der toppede med 50% i kølvandet på FTX-kollapset, da investorerne satte spørgsmålstegn ved, om reserverne nu var sikre (noget jeg skrev om i går).

Markederne står fast indtil videre

For nu, mens alle disse episoder udspiller sig, så står markederne fast. Handlingen har været relativt dæmpet, og faktisk har der været en håndgribelig tilbagevenden til normale niveauer for en masse on-chain aktivitet, der har været vanvittige i de seneste perioder.

Nedenstående snapshot viser nettooverførsels volumen ind og ud af børserne. Siden starten af året har handlingen været lunken, efter at have steget til ekstreme niveauer i november og december, da FTX til sidst kollapsede, og derefter opstod spørgsmålene om Binances helbred.

Denne forestilling om, at aktiviteten er vendt tilbage til normalen, forstærkes, når man ser på volatiliteten hos Bitcoin. Verdens største kryptovaluta har handlet sidelæns i et stykke tid nu, og 30-dages Pearson-målet for volatilitet viser, hvordan der var et mærkbart fald tilbage til niveauerne før FTX i december.

Makroklimaet ser mere optimistisk ud

Det har ikke kun været et pusterum for kryptovaluta kredsene. Det bredere makromiljø ser i det mindste en smule lysere ud i dag, end det gjorde i sidste måned. Inflationen er stadig voldsom, men der har været to på hinanden efterfølgende målinger, der lå under forventningerne, og der er fornyet håb om, at inflationen kunne have toppet.

Den seneste runde af renteforhøjelser sparkede renten op med 50 bps i modsætning til 75 bps i de to foregående måneder, og mens Fed-formand Jerome Powell og andre centralbankchefer har bekræftet, at renterne vil fortsætte med at stige indtil inflationen er overvundet, så har markedet bevæget sig forsigtigt opad efter at den europæiske inflation kom op på 9,2% – i sammenligning med 10,1% sidste måned.

Dernæst er den amerikanske CPI-aflæsning på torsdag, der – som altid – vil være en meget vigtig dag på markederne. Forvent volatilitet på kryptovaluta markederne, når de forskellige mønter stirrer på tallet i forsøget på at prøve at vurdere, hvad Jerome Powell kan gøre med hensyn til rentepolitikken.

Når alt kommer til alt, så ved vi efterhånden, at kryptovalutaerne i høj grad holder aktiemarkedet i hånden – bortset fra når højt profilerede ledere afsløres som svindlere (FTX), eller top 10-mønter ophører med at eksistere (LUNA).

Aldrig et kedeligt øjeblik indenfor kryptovaluta

Tilbage i slutningen af oktober var Bitcoin tilsyneladende låst i krabbebevægelse omkring $20.000. Da det handlende blev utålmodige advarede jeg om, hvordan kryptovalutaerne blot kunne være én begivenhed væk fra en grim nedadgående lysestage. T

Tre uger senere kollapsede FTX. Jeg havde aldrig forestillet mig, at dette ville ske, og timingen var tilfældig, men præmissen for artiklen minder mig om, hvordan jeg har det nu. Det er utroligt, hvor korte minder der er på markederne, men vi har været her før.

Kryptovalutaerne forbliver ikke stille længe, og aktivklassen er langt fra ude af skoven endnu. De førnævnte igangværende ting omkring DCG, GBTC, Genesis og Gemini er blot nogle få af de millioner ting, der kunne vende sydpå når som helst.

Der er også historien om, at Binance-chef Changpeng Zhao er under efterforskning for hvidvaskning af penge af SEC, så er der Coinbase, der afskediger 20% af sin arbejdsstyrke efter en 90% nedgang i aktiekursen, og Gud ved, hvad der vil komme ud af vidnesbyrd i Sam Bankman-Fried retssagen.

Og så er der makro, hvor alt kan ske med inflationen, den russiske krig i Ukraine eller utallige andre variabler. Det har været et par stille uger, men bare rolig – galskaben vender snart tilbage.