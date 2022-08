Pääkohdat

Yhden bitcoinin louhinta on laskenut 13 000 dollariin kesäkuun alun 24 000 dollarista

Sitä vastoin sähkökustannukset nousevat kaikkialla maailmassa, ja European Power Benchmark korosti tätä – 281 % nousua ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna

Tämä tarkoittaa, että louhijoiden kustannukset (sähkö) kasvavat ja heidän tulonsa (Bitcoin) heikkenevät

Louhijat pakenevat verkostoa

Kun louhijat sulkevat liikkeen, louhintatoiminnan vaikeus syvenee – se on nyt alimmillaan viiteen kuukauteen – mikä selittää, miksi yhden bitcoinin louhinta on laskenut

Pienempi louhintavaikeus heikentää verkon turvallisuutta, sillä se tarkoittaa, että hyökkääjät tarvitsevat vähemmän resursseja manipuloidakseen ja ottaakseen järjestelmän hallintaansa.

Liiketoimien vahvistamiseen vaadittavat resurssit suosivat myös pienimuotoisia louhijoita, mikä antaa heille mahdollisuuden kilpailla paremmin suurten louhijatoimijoiden kanssa

Viime kuussa JP Morgan julkaisi raportin, jossa kerrottiin, että yhden bitcoinin louhintakustannukset olivat pudonneet 13 000 dollariin – jyrkkä 46 % lasku kesäkuun alusta, jolloin yksi bitcoin maksoi 24 000 dollaria.

Mutta miten tämä on totta, kun geopoliittinen ilmasto nostaa sähkön hintoja yleisen inflaation mukaisesti?

Sähkökustannukset nousevat

Euroopan sähkötehon vertailuarvo oli keskimäärin 201 €/MWh vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä – 281 % enemmän kuin vuoden 2021 vastaavalla neljänneksellä.

Espanja ja Portugali nousivat 411 %, kun taas Ranskassa hinnat nousivat 336 %. Italia ei ollut paljoakaan jäljessä, nousten 318 % ja on nyt EU:n korkein, 249 euroa/MWh.

Tämä tarkoittaa, että Bitcoinin louhinnan toimintakustannukset nousevat, mikä vahingoittaa louhijoita ja saa monet lopettamaan toimintansa.

Louhintatoiminta

Tämä tekeekin sen mielenkiintoiseksi. Bitcoin-louhijat siis pyrkivät ratkaisemaan monimutkaisen matemaattisen palapelin. Kumpi louhija ratkaisee pulman ensin, voittaa oikeuden ”validoida” lohkoketjun lohkon ja saa siten palkinnon bitcoineina. Lohko lisätään lohkoketjuun ja sitten prosessi toistuu, ja louhijat kilpailevat seuraavassa matemaattisessa pulmapelissä seuraavasta lohkosta.

Hämmästyttävää on, että Bitcoinin salaperäinen luoja, Satoshi Nakamoto, koodasi säätömekanismin Bitcoiniin. Tämä tarkoittaa, että kun useampi louhija liittyy verkostoon ja kilpailee matemaattisten pulmien ratkaisemisesta, pulmat muuttuvat vaikeammiksi. Näin lohkoketju tikittää niin kuin sen on tarkoituskin, pyrkien samaan keskimääräiseen lohkojen määrään tunnissa.

Itse asiassa Satoshin alla oleva lainaus Bitcoin-selosteesta korostaa, että hän odotti tietokoneiden tehostuvan ja kiinnostuksen louhintaan kasvavan ajan myötä:

”Jotta voidaan kompensoida laitteiston nopeuden kasvua ja vaihtelevaa kiinnostusta solmujen käyttämiseen ajan mittaan, proof-of-work-vaikeus määritetään liukuvalla keskiarvolla, joka tähtää keskimääräiseen lohkojen määrään tunnissa. Jos niitä tuotetaan liian nopeasti, vaikeusaste kasvaa.”

Mitä se tarkoittaa tänään

Sähkön hinnan nousu yhdistettynä Bitcoinin hinnan laskuun on pahin mahdollinen asia louhijoille. Kustannukset (sähkö) kasvavat, kun taas tulot (Bitcoin) laskevat samanaikaisesti.

Ja he sulkevat toimintansa.

Alla oleva kaavio näyttää verkon louhintavaikeuden.

On selvää, että louhijat tuntevat puristuksen muiden markkinoiden tavoin. Keskimääräinen vaikeusaste on saavuttanut alimman tason sitten maaliskuun. Tätä pidetään yleisesti negatiivisena Bitcoin-verkon kannalta kokonaisuudessaan, koska se heikentää lohkoketjun turvallisuutta. Mitä korkeampi kryptovaluutan vaikeus on, sitä enemmän prosessointitehoa tarvitaan tapahtumien tarkistamiseen, ja sitä monimutkaisempi se on. Tässä tapauksessa hyökkääjät tarvitsevat enemmän resursseja manipuloidakseen ja ottaakseen järjestelmän hallintaansa.

Toinen mahdollinen seuraus on, että alhaisemmat louhintavaikeudet voivat olla hyvä uutinen pienimuotoisille Bitcoin-louhijoille. Tämä johtuu siitä, että sen avulla tapahtumat voidaan vahvistaa käyttämällä vähemmän resursseja, jolloin pieni tekijä voi kilpailla suurempien louhijatoimijoiden kanssa.

Jos sähkökustannukset jatkavat nousuaan ja Bitcoin jää nykyiselle tasolleen (tai jopa laskee edelleen), tämä ei tule lähiaikoina muuttumaan. Toisaalta, jos Bitcoin palautuu, saatamme nähdä useamman louhijan pyyhkivän pölyä laitteistaan päästäkseen takaisin peliin, minkä seurauksena vaikeusaste nousee jälleen.

