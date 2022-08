Cardano on Instagramin suosituin kryptovaluutta

Pääkohdat

Cardano-fanien maine tunnetaan äänekkäimpinä ja se on Instagramin suosituin kolikko

Tetherin kiistanalainen luonne näkyy ja se on saanut eniten kommentteja postausta kohti

Bitcoinilla on 55 % enemmän viestejä päivässä kuin Ethereumilla

Tezosilla on korkein keskimääräinen tykkäysmäärä postausta kohti

Johdanto

Instagram hallitsee elämäämme nykyään hyvin paljon. On harvinaista mennä sosiaaliseen tapahtumaan näkemättä jäännettä Mark Zuckerburgin juggernaut-valokuvien ja -videoiden jakoalustalla seuraavana päivänä.

Vaikka kryptovaluuttakeskusteluilla on maine tyypillisesti Twitterin tai Redditin kaltaisilla alustoilla, mikään ei ole immuuni Instagramin otukselle.

Olimme uteliaita näkemään, mitkä kolikot sijoittuivat suosituimmille alustalla, joten loimme painotetun indeksin, joka arvioi päivittäisten viestien keskimääräisen määrän sekä näiden viestien keskimääräiset tykkäykset ja kommentit 50 suurimmalle kryptovaluutalle markkina-arvojen mukaan. .

Cardano on Instagramin suosituin hashtag

Cardano-faneilla on maine innokkaimpien krypton kannattajien joukossa, ja tehty tutkimus varmasti tukee sitä myös. Painotetun indeksimme mukaan se on Instagramin suosituin kryptovaluutta. Keskimääräiset päivittäiset viestit ovat yhdeksännellä sijalla, mutta näiden viestien tykkäyksiä ja kommentteja on keskimäärin viides.

Kaksi vakaata kolikkoa esiintyy viiden parhaan joukkoon – Binance USD toisella ja Tether neljännellä. Mielenkiintoista on, että Tetherin tapauksessa sen virkojen keskimääräinen määrä on suhteellisen keskimääräinen 18. sijalla. Tykkäysten ja kommenttien määrä on kuitenkin kolmas ja toinen, mikä saattaa viitata kiihkeään keskusteluun sosiaalisen median käyttäjien keskuudessa paljon keskusteltujen reservien luotettavuudesta.

Ethereum ja Solana ovat muut viiden parhaan kolikon joukossa, ja kaksi DeFi-raskassarjalaista pitävät Uniswapin viiden parhaan kolikon ulkopuolella.

Bitcoin on useimpien päivittäisten viestien aihe

Bitcoinin markkina-arvo ykkönen vastaa sen ykkössijaa eniten julkaisuja mitattuna, 9 600 viestiä päivässä. Tämä on hämmästyttävät 55 % enemmän päivittäisiä viestejä kuin Ethereum toiseksi 6 200 viestillään.

Se on yli kaksinkertainen Binance USD:n määrään verrattuna, joka on kolmannella sijalla 4 200 viralla. Ehkä yllättäen, Dogecoin kerää vain tarpeeksi viestejä neljännen sijan saavuttamiseksi 2 200 viestillä päivässä.

Tether eniten kommentoitu kryptovaluutta

Tether, jolle kiistat eivät ole vieraita, kuten edellä on todettu, johtaa taulukkoa keskimääräisten kommenttien määrässä 199:llä per viesti.

Tämä ei ole yllättävää, koska se on niin keskeinen koko kryptovaluuttaekosysteemin perustana olevan likviditeetin kannalta, mutta myös niin provokatiivinen polarisoivan luonteensa vuoksi.

Ethereum on vasta kymmenennellä sijalla, kun taas Bitcoin on vielä alempana, 14. sijalla. Aave sijoittuu Tetherin jälkeen toiseksi, DeFi ERC-20 -polttoaine.

Tezos on suosituin krypto

Tezos ovat olleet aggressiivisia mainonnassaan sponsorointisopimuksilla Formula 1 -joukkueiden McLarenin ja Red Bullin sekä jalkapallojättiläisen Manchester Unitedin kanssa. Heidän markkinointinsa on vaikuttanut myös Instragramiin. Ethereum-kilpailija sijoittuu ensimmäiseksi 9 700 keskimääräisellä tykkäyksellä postausta kohti, 28 % enemmän kuin Aave toisella 7 600 tykkäyksellä. Jälleen Tether on näkyvästi kolmantena, kun taas ykköskolikkomme Cardano on viides 3 400 tykkäyksellä per viesti.

Johtopäätökset

Mitä tulee kryptovaluuttaan, yhteisö on sana, jota heilutetaan paljon. Netissä eläessään nämä kryptovaluutat näkevät myös suurimman osan keskustelustaan virtuaalimaailmassa.

Instagram ei ehkä ole ensimmäinen sosiaalisen median alusta, joka tulee mieleen, kun ajattelee kryptoa, mutta yllä olevat luvut osoittavat, että sitä käytetään kuitenkin usein kryptopostauksiin.

Cardano on tutkimuksemme mukaan Instagramin paras kolikko. Mitä tulee postauksiin, kukaan ei kilpaile Bitcoinin kanssa puhtaasta volyymista, mutta tunnetuin krypto on pettynyt, koska sillä on 20. eniten tykkäyksiä ja 14. eniten kommentteja – se putoaa 7. sijalle kokonaissijoituksessa.

Ehkä se on jo saavuttanut riittävän suuren markkina-arvon, jotta vaikuttajat ja Instagram-käyttäjät houkuttelevat enemmän kolikoita, joilla on lyhyellä aikavälillä mahdollisesti korkeampi nousu ja volatiliteetti?

