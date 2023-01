Crypto-markten herstellen, maar schade blijft ernstig

Belangrijkste punten

Bitcoin is bijna 50% gestegen ten opzichte van zijn dieptepunten, maar is nog steeds meer dan tweederde gedaald ten opzichte van de hoogste niveaus aller tijden

Sommige on-chain-statistieken laten zien hoeveel de rally verbleekt in vergelijking met de eerdere val

Positief nieuws uit de sector blijft schaars, terwijl de markt zich voorbereidt op het laatste rentebeleid, dat woensdag tijdens de FOMC-vergadering zal worden onthuld

Laten we beginnen met een raadsel. Hoeveel winst/verlies heb jij gemaakt als een actief dat je bezit met 47% stijgt, nadat het eerder met 77% was gedaald?

Het antwoord is een gruwelijk verlies van 67%.

Dat is de hachelijke situatie waarmee Bitcoin-investeerders worden geconfronteerd die eind 2021 op recordhoogtes kochten. Hoewel de markten het jaar sprankelend zijn begonnen, is het belangrijk om het perspectief niet te verliezen.

Mensen hebben echter een kort geheugen. Nu Bitcoin bijna 50% is gestegen ten opzichte van de dieptepunten na de ineenstorting van FTX , hebben cryptomarkten weer dat duizelingwekkende gevoel. Het is verbazingwekkend wat hoop voor mensen kan doen, hè? En met hoop bedoel ik hoop dat de rente weer zal dalen.

Federal Reserve controleert de prijs van Bitcoin

Ik schreef vorige week een stuk over hoe deze laatste rally, als het al iets laat zien, gewoon voor eens en voor altijd bewijst in hoeverre Bitcoin verhandelt als een extreem riskant actief.

Bitcoin werd vorig jaar verpletterd toen centrale banken wereldwijd voor het eerst in het bestaan van Bitcoin de strijd aangingen. Nu het goedkope geld van het afgelopen decennium niet meer beschikbaar was en er stevige rendementen beschikbaar waren op andere beleggingen, zoals T-bills, stortten risicovolle activa in.

De technologiesector, ook notoir gevoelig voor rentetarieven, heeft werknemers links, rechts en in het midden ontslagen – Meta, Salesforce, Twitter, Google, en de lijst gaat maar door.

Deze laatste rally komt nu wanneer de inflatie begint af te koelen, met hernieuwde hoop dat er op een dag een einde zal komen aan de pijn van het verstikkende monetaire beleid.

Markt blijft verwoest

Hoewel het beeld er ongetwijfeld rooskleuriger uitziet dan deze keer twee maanden geleden, verkeert de cryptomarkt nog steeds in een wereld van pijn.

Faillissementen stromen nog steeds binnen – zie Genesis-aanvraag vorige week – terwijl er tal van andere potentiële neerwaartse katalysatoren zijn terwijl de markt nog steeds door de chaotische puinhoop van Sam Bankman-Fried graaft: DCG biedt bijvoorbeeld nog steeds veel onzekerheid.

Terwijl de prijzen stijgen, is er geen bijzonder goed nieuws om deze rally te verklaren. Zoals ik al zei, het is allemaal macro, met investeerders die alleen maar naar de Federal Reserve staren.

Een paar grafieken schetsen een goed beeld van de pijn die nog steeds aanwezig is op de markten. Ondanks de recente opleving, laat de netto gerealiseerde winstmarkering, een on-chain metriek die wordt berekend door de prijs van recente munten die zijn verplaatst te vergelijken met de prijs waartegen ze eerder zijn verplaatst, zien hoeveel de recente rally verbleekt in vergelijking met de schaal van de vorig jaar vallen.

In werkelijkheid is het niet nodig om dingen ingewikkeld te maken. Ondanks het gebrul van ‘hedge’-verhalen en’ niet-gecorreleerde investeringen ‘die door COVID rondzweven, is het dag en nacht duidelijk dat Bitcoin op dit moment de renteverwachtingen inruilt.

De onderstaande grafiek is misschien wel de belangrijkste in alle cryptovaluta van de afgelopen jaren.

Die kleine stuitering aan het einde kan heel snel omslaan, afhankelijk van hoe de zaken uitpakken tijdens de komende Fed-vergadering. Het zou ook het tegenovergestelde kunnen doen als de zaken agressiever worden dan de markt momenteel heeft ingeprijsd.

Hoe dan ook, het is duidelijk wat de markten op dit moment beweegt.