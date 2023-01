Zijn meme coins terug, nu Shiba en Doge omhoog schieten? Eh… nee

Belangrijkste punten

2023 is goed begonnen voor de cryptomarkten, met meme coins die aanzienlijke winsten opleverden

Een zachter macroklimaat heeft voor winst gezorgd

Shiba Inu is met 50% gestegen, met een hype ook rond de lancering van een Layer-2-ecosysteem

Onze analist waarschuwt beleggers echter dat niet alles is wat het lijkt

Het voelt een beetje gek om dit te schrijven, maar hier zijn we dan toch. 2023 is een vliegende start op de cryptomarkten, met veel optimisme dat zachtere inflatiegegevens eerder zullen leiden tot een versoepeling van het monetaire beleid dan de markt eerder had verwacht.

En een van die “activaklassen” om van te profiteren, is die van memes. Coins met een hondenthema printen retouren die rechtstreeks uit het eerste kwartaal van 2021 komen, een tijd waarin Reddit oorlog voerde met Wall Street over GameStop, Elon Musk tweette dagelijks over pluizige honden en, nou ja, de geldprinter stond stevig aan.

De koning en koningin van de ruimte, dat wil zeggen Dogecoin en Shiba Inu, zijn dit jaar momenteel respectievelijk 22% en 49% gestegen.

Bonk de nieuwste meme om mee te feesten

Misschien vat het merkwaardige geval van Bonk deze bizarre heropleving het beste samen. De meme-munt, geïnspireerd door Shiba Inu, werd gelanceerd op eerste kerstdag op Solana. Weet je wel, diezelfde Solana die stevig in de problemen zat, die leed onder zijn nauwe banden met Sam Bankman-Fried, herhaalde storingen waardoor het netwerk werd afgesloten en verschillende van zijn topprojecten zag vluchten voor rivaliserende blockchains.

Objectief gezien was de lancering op Solana – en niet minder in de diepten van de bearmarkt – een objectief vreemde beslissing. En toch, wat is logica in de crypto-meme-markt? De munt was binnen tien dagen met 2500% gestegen en explodeerde naar boven boven een marktkapitalisatie van $200 miljoen. Het is sindsdien een beetje teruggevallen, maar wordt nog steeds verhandeld tegen een marktkapitalisatie van $50 miljoen.

Waarom doen memes het zo goed?

Maar waarom doen meme-munten het zo goed? Welnu, het eerste antwoord is dat de hele cryptomarkt het goed doet. Ook als we naar de grootste crypto’s kijken, zien we indrukwekkende rendementen. Memes zien er in vergelijking niet zo duizelingwekkend uit.

De stijging is te wijten aan inflatiecijfers die onder de verwachtingen liggen. Hoewel de cijfers nog steeds extreem zijn en ver ten noorden van de 2%-doelstelling van de Fed liggen, zijn er duidelijke tekenen dat de piek is bereikt. Beleggers hebben dit opgevat als een teken dat het doodvonnis voor risicovolle activa, dat wil zeggen hoge rentetarieven, hierdoor sneller kan verdwijnen.

Shiba Inu, van zijn kant, stijgt uit meer dan alleen positieve macrofactoren. Het is met 20% gestegen na het nieuws dat het zal worden genoteerd op Upbi , de meest populaire Zuid-Koreaanse beurs. Dit komt midden in de hype rond de aanstaande en langverwachte Shibarium Beta-lancering.

Shibarium Beta wordt een Layer-2-netwerk gebouwd op Ethereum, op dezelfde manier als Polygon en Arbitum werken.

Is dit houdbaar?

Persoonlijk kan ik niet teveel gewicht hechten aan dit (nog steeds mysterieuze) Layer-2-project van Shiba. Memes zijn precies dat – memes – en deze waren nooit een fundamenteel spel. Er zou veel meer voor nodig zijn dan blinde speculatie over Sihbarium om me ervan te overtuigen dat Shiba ooit voor iets anders zal worden gebruikt dan om het te kopen in de hoop het voor een hogere prijs te verkopen.

Maar dat is het probleem met memes. Er is hier nooit een argument geweest dat er enige waarde is. Ze zijn altijd een soort middelvinger geweest naar voorzichtig beleggen, een zich misdragende jongere broer of zus naar de ‘verantwoordelijkheid’ van daadwerkelijk beleggen.

Dit is echter allemaal plezier en spelletjes in een klimaat dat meer geld opbrengt dan ooit tevoren. Het is allemaal geweldig als de rente nul is en goedkoop kapitaal alomtegenwoordig is. En het is verbazingwekkend wanneer een pandemie de wereld treft, met miljoenen mensen die opgesloten zitten en niets hebben om hun stimuleringscontroles aan uit te geven.

Helaas is dat niet meer de wereld waarin we leven. Ik heb het al eerder gezegd en ik zeg het nog een keer – de grap is voorbij met memes. Ze bieden niet langer een kans om pensioenwinsten te behalen. Ze waren altijd een roekeloze gok, en dat is prima. Maar nu zijn ze niet langer deze nieuwe bron van eindeloos entertainment, ze zitten daar gewoon terwijl de wereld te maken heeft met de slechtste economie sinds crypto werd gelanceerd toen Bitcoin live ging in 2009.

De zaken zijn misschien optimistischer dan een maand of twee geleden. Maar de inflatie is nog steeds verlammend, ondanks het feit dat ze licht is gedaald. De tarieven zijn nog steeds hoog en er zijn een miljoen variabelen die deze volatiele economie in zeer korte tijd een stuk erger kunnen maken.

Het is nauwelijks overweldigend om te zeggen, maar wees voorzichtig met de doggy tokens. Als de muziek stopt – en dat gebeurt altijd – is het geen leuke plek om te zijn.