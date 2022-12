Med kryptoverdenen som fortsetter å ekspandere raskt, kan investering i nye digitale eiendeler være en vanskelig oppgave, men også svært lukrativ.

For å sikre at du tar smarte avgjørelser med forhåndssalgsinvesteringer, tar denne guiden en omfattende titt på kommende prosjekter – som skisserer hvordan investorer kan finne sin ideelle ressurs fra alle de beste kryptoforhåndssalgsalternativene som er tilgjengelige akkurat nå.

Her er de 10 beste krypto-forhåndssalgene å investere i med anmeldelser av hvert prosjekt.

De beste krypto-forhåndssalgene å investere i akkurat nå

Når vi ser frem til 2022, avslørte søket vårt et fristende utvalg av kryptoforhåndssalg klare for investering. Fra tilbudene på bordet skilte disse seg ut som spesielt innbydende prospekter.

Metacade (MCADE) EstateX (ESX) LunaOne (XLN) Sleep Care (SLEEP) Avoteo (AVO) WeSendit (WSI) Toon Finance (TFT) Artefact (ARTY) Metropol (METRO) Bet2ken (BTK)

Topp 10 forhåndssalgskrypteringer å kjøpe i 2022 anmeldt

Metacade er Web3s go-to for alt som har med metaverse spill å gjøre, og lar både spillere og kryptofanatikere samhandle i den raskt økende verdenen til Play2Earn.

Metacade belønner brukerne med MCADE-tokens hver gang de deler anmeldelser, alfa-utgivelser eller andre nyttige oppskrifter – og skaper et knutepunkt der spillere kan lære mer om GameFi mens de fordyper seg i dette ekspanderende økosystemet.

Med en ambisiøs visjon som går videre inn i 2022 som tar sikte på å 10-doble sin verdi som en av de hotteste nye metaverse-tokenene på markedet, står Metacade i forkant av å bygge bro mellom tilgjengelige spillutviklere og håpefulle spillutviklere på tvers av plattformer.

Metacade, den spennende nye metaverse token-plattformen, er fullpakket med funksjoner som garantert vil tiltrekke seg spillere fra alle demografiske grupper.

Turneringer og premietrekninger er bare noen av tilbudene deres – med Metagrants som også gir medlemmer en innovativ mulighet til å finansiere sine egne spill via et konkurransebasert system som vert i en virtuell arkade.

Brukere kan til og med ha sjansen til å teste ut titler ved å jobbe sammen med spillutviklere – og potensielt tjene penger innenfor dette unike Play2Earn-økosystemet.

Med slike fascinerende funksjoner kan det virkelig være mye potensiale for 10x gevinster i løpet av 2023.

Metacade , metaverse-tokenet knyttet til GameFis blomstrende markedsvekst på 10x tradisjonell spilling innen 2025 (Crypto.com), skal snart lanseres.

Med en forhåndssalgspris på $0,020 per MCADE-token og 1,4 milliarder tokens som sirkulerer ved børsnoteringen, ser investorer på en estimert potensiell økning i markedsverdien fra $28 millioner til en gigantisk ti-dobling – hele veien til en imponerende verdistenging til 3 hundre millioner dollar (280 millioner dollar).

GameFi-sektoren tar av, og med den kommer en ny generasjon metaverse tokens. Kryptoverdenen har allerede lagt merke til at aktører som The Sandbox og Decentraland har sett markedsverdiene deres nå utrolige høyder, med en topper på henholdsvis $6,5 milliarder og $7 milliarder i 2021!

Hvis Metacade følger dette mønsteret, peker alle tegn til at verdivurderingen skyter 100 ganger i været innen 2023 – og når en imponerende grense på 2,8 milliarder dollar som kan være oppnåelig hvis estimatene for den totale størrelsen på bransjen viser seg å være nøyaktige (Crypto.com spår vekst på opptil 50 milliarder).

Vil historien gjenta seg? Bare tiden vil vise…

Metacade er i en utmerket posisjon til å dra nytte av den raske veksten av både GameFi og metaverse-teknologier, etter å ha sett hvor vellykkede nye tokens som The Sandbox og Decentraland kan være.

Med planene deres fast innstilt på å bli en stor aktør i dette raskt utviklende området, kan tidlige brukere snart høste store belønninger – med å tjene potensialer på opptil 10 ganger det de opprinnelig investerte!

Du kan delta i Metacade- forhåndssalget her .

2. EstateX (ESX)

EstateX forbereder seg til å bli et av de beste kryptoforsalgene i år, med det innovative konseptet som allerede tiltrekker et bredt publikum.

Prosjektet planlegger å revolusjonere eiendomsinvesteringer ved å gi mennesker over hele verden tilgang og rimelighet i å eie eiendom gjennom «brøkdel eierskap».

Med hvert kjøp eller salg tilrettelagt via ESX (EstateXs opprinnelige token), kan EstateX potensielt benytte seg av Europas voksende tokeniserte eiendomsmarked som forventes å nå €1,5 billioner innen fire år.

Gjennom EstateX kan investorer bli med i et revolusjonerende nytt blokkjedesystem der eierandeler er svært sikre og transparente.

De vil ha tilgang til globale 24/7 handelsmuligheter på plattformens sekundære markedsplass – i tillegg til å kunne låne raskt ved å bruke eiendelsstøttede tokens.

I tillegg vil de i 2022 til og med bli involvert i å bestemme hvilke eiendommer som skal være en del av dette innovative DAO-kryptoprosjektet!

3. LunaOne (XLN)

LunaOne lager enorme bølger i kryptorommet i år – og det med god grunn. Dette metaverse-prosjektet vil være en altomfattende virtuell verden, brukt til spill, bedrifter og utdanningsformål.

Som en desentralisert autonom organisasjon (DAO) har token-innehavere direkte innspill til å forme hvordan LunaOne opererer; pluss at de vil få glede av mange banebrytende funksjoner som strømmeplattformer med innebygde belønningssystemer, kompatibilitet med Virtual Reality-headset og til og med personlig tilpassede avatarer i brukernes egne univers.

Det er ingen overraskelse at mange hyller den som en av de beste Web 3.0-myntene som finnes – ikke gå glipp av å bli involvert!

Gjør deg klar til å bli med over 7600 kryptoentusiaster i det etterlengtede LunaOne-forhåndssalget. Som en plattform bygget på Binance Smart Chain-teknologi kan brukere oppleve lave nettverksavgifter og se frem til å utføre transaksjoner med XLN – dets opprinnelige token.

Det vil garantert være mange belønninger på denne spennende reisen, så ikke gå glipp av det.

4. Sleep Care (SLEEP)

Sleep Care kommer til å revolusjonere den voksende «Social-Fi»-nisjen som en innovativ blokkjedebasert plattform, som betaler brukere for deres sovevaner.

Ved å bruke GPS og kroppssensorer knyttet til iOS- eller Android-enheter, lager Sleep Care et datakart over søvnkvalitet som belønner brukere med $SLEEP-tokens etter fem timers avslappende søvn.

For de som tror de kan slå konkurrentene hver måned; det vil til og med være premier tilgjengelig på ledertavler. Nå kan du få betalt mens du snorker – det blir ikke bedre enn det.

Sleep Cares innovative tilnærming til kryptovaluta har allerede gitt den en dedikert tilhengerskare i kryptoverdenen.

Med fellesskapsfunksjoner som å sammenligne sovevaner og en innebygd brennmekanisme, ser investorer på $SLEEP for spennende langsiktig avkastning. Se på det slik; denne lavkapital-perlen kan være din billett til økonomisk suksess.

5. Avoteo (AVO)

Avoteo ryster kryptoverdenen med sitt innovative forhåndssalg i 2022. Avoteo tilbyr en blokkjedebasert crowdfunding-plattform, og har som mål å revolusjonere kapitalinnhentingsprosessen for startups globalt.

For AVO-innehavere kan stemmegivning på spennende prosjekter ikke bare resultere i å gjøre en forskjell, men også for å tjene passive inntekter gjennom funksjoner for overskuddsdeling.

Utover det er det enda mer: oppstartsbedrifter som leter etter frilansere vil også kunne dekke behovene sine med kompetansemarkedsmuligheter, og brukere som investerer vil ha tilgang til konkrete fordeler som stemmegivning for styresett eller kjøp av varer/tjenester ved hjelp av AVO hos støttede bedrifter – det er virkelig blir ikke bedre enn dette.

Når det gjelder sikkerhet, har Avoteo allerede blitt revidert av Certik og støttes av en rekke ledende kryptofirmaer, som Coinzilla og Blockchain Army.

Prosjektet er for tiden i fase 2 av forhåndssalget, med investorer som kan kjøpe AVO-tokens gjennom prosjektets nettside. Med lanseringsdatoen satt til september, vil alle øyne være rettet mot Avoteos fremgang gjennom siste del av året.

6. WeSendit (WSI)

Med 10 års erfaring i virksomheten har WeSendit blitt en pålitelig plattform for over 3,5 millioner brukere i 150 land for enkelt å dele filer.

Nå tar det sveitsiske selskapet ting ett skritt videre og går inn i web 3.0 med sin desentraliserte versjon som vil bruke blokkjedeteknologi for å beskytte datasikkerhet og personvern mens transaksjoner overføres.

WeSendit revolusjonerer det digitale rommet med sin nye plattform, og tilbyr brukere to måter å få tilgang til tjenestene deres på.

Begge alternativene gir en sikker opplevelse – du kan enten logge på og betale via PayPal eller anonymt overføre pengene dine ved å bruke WESENDIT-tokens mens du drar nytte av en imponerende 60 % rabatt.

I tillegg vil tokenholdere bli gitt ytterligere belønninger ved lansering av forhåndssalget. Gjør deg klar for denne innovative måten å sende penger over hele verden i dag.

7. Toon Finance (TFT)

Siden den relativt nylige lanseringen har Toon Finance steget til toppen av kryptorangeringene! Et formidabelt team av utviklere og artister står bak denne suksessen.

Med sine kvikke ferdigheter og frigjørende kreativitet har de revolusjonert hvordan vi handler; bygge bro over blokkjeder, handle kryptovalutaer og engasjere oss med fengslende NFT-er på ett sted.

Toon Finance Coin har raskt blitt den mest populære meme-mynten på markedet og vekker mye oppmerksomhet – ikke bare fra investorer, men også for deres spillskiftende DEX-plattform.

Deres native utility token TFT kan brukes til å kjøpe NFT-er som beriker spillopplevelser, samt stemme på fellesskapsspill med Cross Chain-ressursen.

Denne fantastiske nye teknologien kan revolusjonere handel med kryptovaluta ved å gi ekstra autoritet og troverdighet til aksjer som Toon Finance selv etter at det startet livet utelukkende med memes!

TFT Coin-brukere vil kunne gjennomføre sikre og kostnadseffektive utvekslinger uten å involvere en tredjepart. Dette peer-to-peer-nettverket lar tradere omgå konvensjonelle handelsprotokoller, slik at de kan kjøpe og selge direkte med hverandre på en enkel og effektiv måte.

8. Artyfact (ARTY)

Artyfact er et ambisiøst prosjekt som smelter sammen høykvalitets grafikk og det vanedannende spillet til et moderne spill med en åpen verden med revolusjonerende Play-and-Earn (PAE)-funksjoner.

Ved å bruke Binance Smart Chains blokkjedeteknologi og Unreal Engine 5s evner, kan Artyfact være den første gaming-metaversen som virkelig kombinerer både P2P- og P2E-elementer i én pakke – slik at spillere kan blande sin lidenskap for å spille spill med å tjene belønninger fra det.

Etter å ha annonsert demoen tidligere denne måneden, begynner spillere overalt å bli begeistret for å gå inn i Artyfacts oppslukende Web3-verden!

9. Metropol (METRO)

Metropoly revolusjonerer verden av eiendomsinvesteringer – og gir brukere overalt en sjanse til å høste økonomiske fordeler fra inntektsgenererende eiendommer over hele verden.

Uten barrierer eller skjulte avgifter kan enkeltpersoner dra nytte av denne enkle og problemfrie måten å investere på med bare $100 USD som kreves for å komme inn.

Et erfarent team velger nøye ut hver eiendom basert på inspeksjonsrapporter slik at kundene vet hva de går inn på før de foretar en investering! Plattformen tilbyr investorer både langtidsleie og ferieboliger og åpner opp for nye veier for å nå sine mål raskere enn noen gang før.

Metropoly endrer kryptospillet med deres begrensede utgave ERC-20-token, METRO. Bygget på Ethereum Blockchain og med en total forsyning på 1 milliard tokens, kan dette hjelpetokenet brukes til å foreta betalinger eller motta belønninger i Metropolys innovative økosystem.

Og nå har early adopters-fans en eksklusiv sjanse til å bli en del av METRO under det kommende forhåndssalget!

Med fem nivåer som spenner fra Student til Tycoon – som hver tilbyr spesielle insentiver som NFT-er, cashback-investeringer og bonustokens for bruk på plattformen – kan hvem som helst bli med på alt Metropoly har å tilby. Ikke gå glipp av det.

10. Bet2ken (BTK)

Med Bet2ken kan du bli med på handlingen til store sporter og begivenheter over hele verden. Og når vi sier «action», mener vi det – denne ledende nettplattformen tilbyr ikke bare tradisjonell (og sikker) betting via kryptovalutaer, men også Play-to-Earn-spill og en Prediction Marketplace.

Det er til og med mulig å tjene penger med Peer-to-Peer-vekselkursspill. Alle spillerresultater er sikret gjennom smarte kontrakter, noe som betyr at alle vil bli belønnet rettferdig for sine innsatser.

Som en ekstra bonus får du eksklusiv tilgang til det opprinnelige symbolet til økosystemet – så enten du velger sportsbetting eller spiller oddsen på et annet spill, har Bet2ken mange måter for spillere å vinne stort på.

Bet2kens lansering av et revolusjonerende token vil falle sammen med FIFA World Cup i Qatar, og gi investorer tilgang til uovertruffen belønning og styringsrettigheter.

Med 25 % fortjeneste omfordelt hver måned for spillere som har plassert tapende innsatser – blir selv tap til vinnermuligheter. Ikke bare det, med denne vanlige forhåndssalgskryptoen kan du også satse direkte fra Bet2kens nettside – så ikke gå glipp av sjansen din til å bli en del av denne historiske begivenheten.

Hva er et krypto forhåndssalg?

Forhåndssalg av krypto gir investorer en unik mulighet til potensielt å oppnå enorm avkastning på digitale eiendeler kjøpt til rabatterte priser.

Før et innledende mynttilbud ( ICO ) kan disse tokens kjøpes enten direkte fra plattformens nettside eller gjennom andre investorkanaler, og deretter selges videre med fortjeneste når de først er notert på børser.

Hvilken tilnærming som er best avhenger selvfølgelig sterkt av individuell risikoappetitt, samt hvor sterkt hvert prosjekt ser ut i forhold til dets generelle levedyktighet.

Forhåndssalg av krypto er en lukrativ mulighet for investorer, med noen prosjekter som tilbyr belønninger til tidlige deltakere som gjør bidragene deres enda mer attraktive.

Mens visse plattformer krever avansert registrering, gir andre som Metacade alle sjansen til å delta – uten bindinger!

Hvordan finne de beste kryptoforsalgene å investere i

Kryptovalutamarkedet er ikke lenger en utkantindustri, ettersom digitale eiendeler nå har potensial til å ta sin plass i mainstream-virksomheten.

Til tross for bearish sentiment fra mange investorer i løpet av denne kryptovinterperioden, er det fortsatt tokens som viser bemerkelsesverdig motstandskraft og gir utmerkede muligheter for kunnskapsrike kjøpere som kan oppdage et prosjekt i gryende utvikling.

Med flere nye kryptovalutaer som kommer inn på scenen hver måned, er det viktig med solid analyse av disse prosjektene før du kjøper deg inn i dem.

Investorer trenger ikke søke blindt etter de mest lønnsomme krypto-forhåndssalgene ved hjelp av nøkkelindikatorer. Ved å ta disse essensielle faktorene i betraktning, kan kloke kjøpsbeslutninger tas som kan gi lovende resultater.

Se på de rette stedene

For de som leter etter de kommende utgivelsene innen kryptovaluta, er det viktig å gjøre research før du investerer.

Krypto-aggregatorer som Coinmarketcap og Coingecko er viktige verktøy, men ikke glem populære sosiale medier-nettsteder og nettfora som Twitter eller Reddit som kan gi verdifull innsikt i hvilke nye digitale tokens kan dukke opp snart.

Med forhåndssalg som skjer selv før ICO-er eller IDO-er blir notert på børser, vil det garantert være en mengde informasjon der ute – hold øynene åpne.

Gjør tilstrekkelig forskning på prosjektet

Å investere i et nytt kryptoprosjekt kan være skremmede, siden overfloden av svindel gjør det vanskelig å se hvilke som er legitime.

Som sådan er forskning avgjørende for de som ønsker å gjøre kloke investeringer. Etter å ha valgt potensielle prosjekter fra shortlisten din og lest deg opp på whitepapers, bør du vurdere å ta en enda nærmere titt på veikartet deres – dette vil vise deg når de planlegger å oppnå hver milepæl og viser deg hvor vellykkede de har vært så langt.

Til syvende og sist kombineres alle disse elementene til en kraftfull måte å forstå hvorvidt investering i det aktuelle prosjektet kan gi belønninger senere.

Hvis et bestemt kryptoprosjekt ikke har en whitepaper eller et veikart, er dette et rødt flagg som investorer ikke bør overse.

Når det er sagt, representerer ikke alle prosjekter med en whitepaper et godt valg. I stedet bør investorer vurdere hva det unike verdiforslaget til prosjektet er og hvorfor det vil være en overbevisende mulighet.

Undersøk utviklingsteamet

Et førsteklasses kryptoprosjekt er et produkt fra et kunnskapsrikt team som forstår og omfavner sin bransje.

For å sikre suksess, må prosjekter støttes av eksperter som er kjent med blokkjedeteknologi, så vel som andre relaterte konsepter som spill-for å tjene spillmodeller. På denne måten kan langsiktig levetid oppnås for en gitt virksomhet.

Gjennomgå og forstå prosjektets «Tokenomics»

Forhåndssalg av krypto gir en unik mulighet til å få tidlig tilgang til de nyeste og mest lovende tokens i blokkjede-området.

For å sikre suksess, må investorer gjennomgå tokenomics – hvor mange totalt mynter som ble utstedt og om noen vil bli «brent» etter lansering – da dette kan drastisk påvirke det langsiktige prispotensialet.

Guiden vår om forhåndskjøp av krypto hjelper de som er interessert i å vite alt om disse detaljene, slik at de har alt som trengs for vellykkede investeringer som skiller seg ut fra mengden!

Bruk sosiale medier

Digitale mynter har fått stor suksess takket være sosiale medier, med Dogecoin som det siste eksemplet.

Elon Musks tweets og Reddit-diskusjoner drev prisen høyere i en fantastisk visning av kollektiv makt over finansmarkedene.

Sosiale fora kan dermed være kraftige verktøy for investorer som er ute etter å oppdage potensielle nye kryptovalutaer – men de bør ta grunnleggende steg som bakgrunnsundersøkelser først før de gjør noe.

Er det en god idé å investere i krypto-forhåndssalg?

Forhåndssalg av krypto lar investorer dra nytte av rabatterte priser og potensialet for fremtidig fortjeneste ved å skaffe seg tokens til lavest mulig pris før de blir notert på børser.

Høyt prispotensial

Med reduserte inngangskostnader og ekspansive vekstmuligheter, kan kunnskapsrike kryptoinvestorer dra nytte av å kjøpe større mengder som kan vise seg å være svært givende dersom disse myntene vokser i verdi over tid.

Mulighet til å tjene passiv inntekt

Kryptoprosjekter gir ikke bare investorer muligheten til å komme tidlig inn i banebrytende nye teknologier, men gir også potensielt passive inntekter.

Ting som Avoteo-tokens distribuerer skatt som samles inn fra transaksjoner tilbake til innehaverne – opptil 3 % av hver transaksjon.

For ekstra gevinst har mange kryptoinitiativer en innsatsfunksjon som lar deg låse investeringen din for større belønninger.

Hvis du ser på hvilket forhåndssalg som er verdt tiden og pengene dine, sørg for å sjekke ut alle tilhørende fordeler; det kan bety mer inntjening enn bare prisstigning alene.

Tidlig investorfordel

Investering i forhåndssalgs kryptoprosjekter lar investorer komme tidlig inn i et innovativt konsept, og sikre potensielt høy avkastning i mange år fremover.

I tillegg er det en flott sjanse til å få kontakt med andre lidenskapelige og kunnskapsrike medlemmer av samfunnet.

Dogecoin er kanskje et godt eksempel – det som begynte som en meme-mynt og har siden sett at dens tidlige brukere ble belønnet pent for å ha deltatt på et så tidlig stadium.

Risiko knyttet til forhåndssalg av krypto

Å investere i et kryptoforsalg kan være en spennende måte å starte din digitale valutaportefølje på, men potensielle investorer bør ha én ting i tankene: risikoen.

Et prosjekt blir kanskje ikke som forventet og gir deg verdiløse symboler; eller hvis markedsforholdene plutselig endrer seg etter ICO-en, kan eventuelle muligheter for å tjene penger synke sammen med den.

Å få oversikt over disse farene er avgjørende for alle som håper å gjøre kryptodrømmene sine til virkelighet.

Beste krypto forhåndssalg – siste tanker

Med løftet om rabatterte tokens og ekstra belønninger, kan det å hoppe inn på et forhåndssalg være et attraktivt alternativ for investorer som ønsker å komme seg videre.

Men med dusinvis av nye prosjekter som lanseres hver måned, er det vanskelig å finne de som virkelig er verdt å investere i – til nå!

Metacade tilbyr forhåndssalg i siste fase på MCADE-tokenet, og gir investorer tilgang til alt de trenger for å lykkes i dette voksende markedet sammen med rabatter som ikke er tilgjengelige andre steder. Sikre deg selv tilgang nå mens du fortsatt har tid og begynn å dra nytte av det krypto har å tilby.