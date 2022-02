10 beste kryptovalutaer å kjøpe i februar 2022

Følgende liste inneholder de ti beste myntene du bør investere i før februar går ut.

1. Bitcoin (BTC)

Midt i miljøhensyn legaliserer noen land allerede Bitcoin og bruker det som et verdilager. Bitcoin er verdt 44 199 dollar med en markedsverdi på 841 milliarder dollar. Den tilgjengelige forsyningen er 2 millioner mindre enn den totale forsyningen. På grunn av halveringen som skjer hvert fjerde år, spår eksperter at prisen vil stige mellom nå og neste halvering i 2024.

2. Ethereum (ETH)

Ethereum er den første smarte kontraktsplattformen og har siden hatt fordelene med å være den første. På grunn av bekymringene rundt proof of work-gruvemodellen, er det planer om å flytte blokkjeden til proof of stake-konsensusalgoritmen, et grep som eksperter tror vil være bra for bruken og prisen. Den koster 3 193,3 dollar per i dag, med over 110 millioner i omløp, etter å ha nådd en topp på 4 878 dollar i november 2021.

3. Binance Coin (BNB)

Dette er det opprinnelige symbolet til den gigantiske plattformen Binance. Den brukes til å avgjøre transaksjoner og innsatsformål. Den har en markedsverdi på 70,8 milliarder dollar med en enhetspris på 421,05 dollar. Denne mynten blir brent regelmessig.

4. Polkadot (PUNKT)

Polkadot er en blokkjede av blokkjeder som kjører med lave kostnader og høy hastighet. Den er rettet mot å bekjempe de tre nøkkelproblemene til pionerblokkjeder. DOT nådde en topp på $54,98 i november 2021, men er verdt $21,95 akkurat nå. DOT brukes til å kjøre nettverket.

5. Polygon (MATIC)

Polygon er en lag-2 blokkjede laget for å løse problemene med Ethereum blokkjeden. Bortsett fra det, støtter den Ethereum Virtual Machine. MATIC brukes til å drive plattformen og delta i styringen. Den koster 2,03 dollar akkurat nå, med en markedsverdi på 13,8 milliarder dollar.

6. Tether USD (UST)

UST er stablecoinen laget av Terraform Labs på Terra blockchain. I motsetning til de fleste populære stablecoins, er den stabilisert av smarte kontraktsalgoritmer. Den brukes for å unngå volatiliteten til andre kryptovalutaer under bjørneløp. Den koster 1,00 dollar med en tilgjengelig forsyning på 11,3 milliarder.

7. Monero (XMR)

Monero er den største blokkjeden for personvern som støtter private og sensurbestandige transaksjoner. Ringsignaturer, stealth-adresser og ring-CT er noen verktøy som brukes for å gjøre transaksjonene konfidensielle og usporbare. XMR, det opprinnelige tokenet, har en tilgjengelig forsyning på 18,1 millioner. Den koster 183,52 dollar akkurat nå, med en markedsverdi på 5 milliarder dollar.

8. Terra (LUNA)

Terra er en DeFi-plattform som gjør det mulig for brukere å lage stablecoins. Disse stabile myntene er stabilisert av LUNA og smarte kontraktsalgoritmer. LUNA kan satses og brukes til å delta i plattformens styring. Den koster $57,22 akkurat nå, men nådde en topp på $103,34 i desember 2021.

9. Ripple (XRP)

Ripple er en blokkjede som støtter grenseløse transaksjoner mellom banker, med over 200 banker som allerede bruker den. Det er raskere og rimeligere enn den tradisjonelle metoden. XRP brukes til å gi likviditet for disse transaksjonene. Den koster 0,89 dollar med en total forsyning på 100 milliarder dollar og en markedsverdi på 42,6 milliarder dollar.

10. Sandbox (SAND)

Sandbox er et metavers som gjør det mulig å skape og tjene penger på spillopplevelser. SAND brukes til å drive plattformen og for å gjøre opp transaksjoner. Den har opplevd en prisøkning på over 7000% og koster $4,78 akkurat nå. Den har en markedsverdi på 4,9 milliarder dollar, med over 1 milliard i omløp.

Selv om alle disse myntene har et stort potensial, bør du ikke gå videre og investere i dem uten skikkelig forskning. Investering i kryptovaluta er veldig risikabelt, så handle klokt.