Topp 5 kryptovalutaer å følge med på i 2022

Mye har skjedd i kryptorommet siden året begynte, fra den nedadgående trenden i januar til USAs holdning til kryptovalutaer. Det bør imidlertid ikke stoppe deg fra å se opp for noen kryptovalutaer. De inkluderer:

1. Cardano (ADA)

Cardano er den første åpen kildekode-plattformen som bruker Ouroboros – et nytt bevis på konsensusalgoritmen for innsats. Det er en fleksibel, skalerbar, sikker og energieffektiv blokkjede. På grunn av bruk av en fagfellevurderingsmekanisme, er det en av de mest stabile smartkontraktplattformene, med over 1200 smartkontraktskript så langt. Det er planer om å forbedre skalerbarheten ved å lansere Hydra-protokollen.

En desentralisert applikasjon, SundaeSwap, har blitt utgitt på Cardano-økosystemet. ADA er det opprinnelige symbolet til blokkjeden, og det er over 32 milliarder i sirkulasjon akkurat nå. Eksperter mener at ADA for øyeblikket er undervurdert. Den koster 1,20 dollar akkurat nå med en markedsverdi på 38,4 milliarder dollar.

2. Aave (AAVE)

Aave er en av de nye plattformene for desentralisert finans (DeFi) som hjelper lån og utlån i kryptoområdet. De finansielle tjenestene utføres uten mellommenn til lave gebyrer og høye renter med økt sikkerhet og åpenhet. Den ble utgitt på Ethereum-blokkjeden og lar deg lage utlånspooler. Bortsett fra dette, støtter den Aave clearing, Aave gaming og Aave pay.

Aave kunngjorde nylig utgivelsen av en desentralisert sosial medieplattform, Lens, på Polygon. Per i dag er dens opprinnelige token, AAVE, verdt $189,09 og kan satses eller brukes til å delta i styring. Den har en maksimal forsyning på 16 millioner, med 13,5 millioner i sirkulasjon akkurat nå. Den nådde en ATH på $661,67 i mai 2021.

3. Ripple (XRP)

Ripple er en åpen kildekode-plattform som støtter betaling og remittering blant banker og finansielle mellommenn. Den støtter transaksjoner av enhver form for valuta til lave kostnader og høy hastighet. Selv om den for tiden gjennomgår et søksmål med Securities and Exchange Commission (SEC), mener eksperter at å vinne saken vil støtte både adopsjon og prisutviklingen.

Det opprinnelige tokenet, XRP, brukes til å gi likviditet til transaksjoner på plattformen og kan handles på andre plattformer. Det koster $0,89 per i dag etter å ha steget med over 22% de siste dagene. Det er rangert på 6. plass akkurat nå og har en markedsverdi på 38,7 milliarder dollar. 47,8 milliarder av den maksimale forsyningen på 100 milliarder er i omløp nå.

4. Sandbox (SAND)

Sandbox er et metavers laget på Ethereum-blokkjeden som støtter oppretting og inntektsgenerering av ASSETs og spillopplevelser. Den drives av en desentralisert autonom organisasjon (DAO) og er vert for ikke-fungible tokens (LAND og ASSET). Det samarbeider med Snoop Dogg, UniX Gaming, Warner Music Group og Ubisoft.

SAND er det opprinnelige symbolet til metaverset. Det er en maks tilførsel på 3 milliarder, og 1 milliard er i omløp akkurat nå. Den nådde en ATH på $8,40 i desember 2021, men handles til $4,77 akkurat nå. Det har en markedsverdi på 4,9 milliarder dollar.

5. Floki Inu (FLOKI)

Floki Inu er en kopi av Shiba Inu basert på Elon Musks Shiba Inu-hund. Den ble opprettet på Ethereum-blokkjeden. Den planlegger å være mer enn en meme-mynt med noen verktøy under navnet. Dette inkluderer et spill for å tjene penger kalt Valhalla, en markedsplass for varer og NFT (FlokiPlace), og en innholdsutdanningsplattform (Floki-universitetet).

FLOKI er det opprinnelige tokenet for tilgang til applikasjonene på økosystemet. Den har falt med 83,4 % fra ATH ($0,0003365) i november 2021, og den handles for tiden til $0,00005569. Det antas å være den neste store meme-mynten.

Investering i kryptovaluta er ekstremt risikabelt, ikke dykk inn uten å gjøre skikkelig research. Handle også klokt og invester bare det du kan tape.