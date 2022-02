Hva er det beste DEX-tokenet? PancakeSwap eller Sushiswap?

Desentraliserte børser er plattformer der brukere kan utføre handler på en tillatelsesfri måte uten noen mellommann. DEX-tokens brukes som styrings-tokens og til innsats. De kan fungere som everdioppbevaring. DEX-er støtter driften av DeFi-plattformer.

PancakeSwap og Sushiswap er to av de mest populære DEX-plattformene. De er begge grener av Uniswap og er også automatiserte markedsmakere (AMM). I hovedsak gir brukere likviditetspooler ved å bruke plattformen, og tjener dermed belønninger.

PancakeSwap ble utviklet på Binance Smart Chain av anonyme utviklere og lansert i september 2020. Den bruker smarte kontrakter for å hjelpe til med å bytte tokens. Brukere kan bytte LP-tokenene sine mot et annet token. Den støtter også avkastningsoppdrett og staking av tokens. PancakeSwap kan nås fra Metamask, Trust Wallet, Ethereum Wallet, Binance Chain Wallet og Math Wallet.

Sushiswap ble utgitt på Ethereum-nettverket av Chef Nomi og 0xMaki i august 2020. Eierskapet av plattformen er imidlertid overført til Sam Bankman-Fried. Det kan nås gjennom Lattice, Coinbase Wallet, WalletConnect og Metamask. Bortsett fra avkastningsoppdrett og staking av tokens, kan brukere også låne og låne ut tokens. Det bruker Minimal Initial Sushiswap Offering (MISO) for å støtte lanseringen av nye prosjekter i sitt økosystem.

Da begge er grener av Uniswap, deler de forskjellige likheter. Kostnaden for en transaksjon er imidlertid forskjellig, med brukere som betaler 0,2 % på PancakeSwap og 0,3 % på Sushiswap. Dessuten er Sushiswap mer fleksibel enn PancakeSwap. PancakeSwap har flere tradere med en markedsverdi på $2,17 milliarder. Sushiswap har en verdi på $906,6 millioner.

På samme måte støtter PancakeSwap NFT-er og lotteri i sitt økosystem. Den har også en egen token for unstaking CAKE. CAKE koster $8,15 akkurat nå, og SUSHi selges for $4,7. CAKE er det bedre DEX-symbolet av de to, og med kontinuerlig bruk av DEX vil det fortsette å vokse.