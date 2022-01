10 beste personvernmynter i 2022

Noen personvernmynter var gode kjøp i 2021, men er de fortsatt en god investering i 2022? I denne artikkelen vil du oppdage hvilke personvernmynter som har beholdt sine toppplasseringer og de nye som har stjålet søkelyset når det gjelder funksjonalitet og bruk.

Så hvis du leter etter de beste personvernmyntene for å hjelpe dine private og anonyme transaksjoner på blokkjedene, så len deg tilbake mens vi utforsker de 10 beste personvernmyntene som du kan kjøpe i 2022.

1. Monero (XMR)

Monero er en åpen kildekodebok som støtter private transaksjoner. Den ble lansert i april 2014 med hovedhensikt å forbedre personvernet til transaksjoner og sikre maksimal konfidensialitet. Monero bruker ringesignaturer og stealth-adresser for å sikre personvern på nettverket. Den opererer på en bevis-på-arbeid-modell, som legger til nye blokker hvert annet minutt.

I dag er XMR, nettverkets opprinnelige mynt, verdt $219,77. Det er over 18 millioner xmrs i omløp akkurat nå, med en markedsverdi på 3 milliarder dollar. Den har falt med 59,5 % fra en ATH på $542,33 i januar 2018. Den er for tiden blant annet på Binance, KuCoin og Digifinex.

2. Zcash (ZEC)

Zcash er en peer-to-peer og åpen kildekode elektronisk valuta som støtter personvern og selektiv transparens av transaksjoner. ZEC ble lansert i oktober 2016 av Zooko Wilcox, og bruker Equihash-algoritmen for å validere transaksjoner og lage nye ZEC. ZEC er symbolet på Zcash og kan finnes på MEXC Global, Coinbase Exchange, Kraken, og så videre.

En ZEC koster $143,05 akkurat nå. I likhet med BTC, vil bare 21 millioner zecs noensinne bli utvunnet. Imidlertid er 12 millioner i omløp akkurat nå. Zcash har en markedsverdi på 1 milliard dollar. Den nådde en topp på $3 191,93 i oktober 2016.

3. Horizen (ZEN)

Horizen er et privat, skalerbart, pålitelig og sikkert nettverk. Den bruker en unik sidekjedeprotokoll kalt Zendoo.

Zendoo lar brukere lage blokkjeder eller dApps på nettverket. Horizen opererer på en bevis-på-arbeid-algoritme. Den bruker zk-SNARKs strategi. ZEN, dens opprinnelige mynt, har to adresser: T-adresser (vanlige adresser) og Z-adresser (skjermede adresser).

Av de 21 millioner totale forsyningene er 12 millioner zens i omløp akkurat nå. Prisen på ZEN i dag er $55,65, med en markedsverdi på $666 millioner. ZEN er oppført på Binance, OKEx og KuCoin akkurat nå.

4. Dusk Network (DUSK)

Dusk Network er en lag-1 personvernblokkjede for verdipapirer og finansielle applikasjoner. Den driver Confidential Security Contract (XSC) og støtter private smarte kontrakter. Nettverket er sikret av Segregated Byzantine Agreement (SBA) konsensusmekanismen. Dette gjør den privat, programmerbar og kontrollerbar.

DUSK er verktøyet til nettverket. Den kan brukes til å betale gassavgifter, distribuere smarte kontrakter og delta i styring. Over 388 millioner DUSK er i omløp nå, med en maksimal forsyning på 1 milliard. En DUSK er verdt $1,00 i dag og har en markedsverdi på $388 millioner.

5. Rand (XVG)

Verge ble lansert i oktober 2014 som et usporbart nettverk. Den ble opprinnelig kalt DogeCoinDark, men ble Verge i 2016. Den bruker The Onion Router (TOR) og Invisible Internet Project (I2P) for å gjøre transaksjoner private. Tor beskytter identiteten til brukerne, og I2P krypterer dataene deres.

Verge bruker stealth-adresser for å skjule adressene til brukere. Den bruker en bevis-på-arbeid-modell for å utvinne nye mynter (XVG). Av den totale forsyningen på 16,6 milliarder er 16,5 milliarder allerede utvunnet. Per i dag koster XVG $0,014 og har en markedsverdi på $231 millioner.

6. Beam (BEAM)

Beam ble lansert i januar 2019 som et privat nettverk for å støtte konfidensiell DeFi. Den bruker MimbleWimble og Lelantus MW-protokoller. Blokkjeden bruker en bevis-på-arbeid konsensusalgoritme. MimbleWimble-protokollen skjuler verdiene og metadataene til transaksjoner, og Lelantus MW-protokollen forbedrer personvernet og anonymiteten.

BEAM er det opprinnelige tokenet til nettverket. Det er et deflasjonstegn som vil bli halvert hvert fjerde år. Det er på børser som Binance, MEXC Global og Hotbit. Den er verdt $0,46 akkurat nå og har en markedsverdi på $49 millioner. Den har en total forsyning på 262,8 millioner, og 105,7 millioner er tilgjengelig nå.

7. Oasis Network (ROSE)

Oasis-nettverket ble lansert i 2018 av Dawn Song og Oasis Labs. Det er en lag-1 blokkjede som lover personvern, lave gassavgifter, skalerbarhet og token-inntektsgenerering. Den bruker en proof-of-stake-algoritme. Den har et konsensuslag og et ParaTime-lag som hjelper til med skalerbarhet.

Den er bygget for åpen økonomi og dataøkonomi ved å bruke Cosmos SDK. ROSE, dens opprinnelige mynt, ble lansert i november 2020. Den brukes til å avgjøre gassavgifter, innsats og delegering av konsensuslaget.

ROSE er tilgjengelig på blant annet Nominex, Binance, KuCoin og ZT. Den handles for $0,536 akkurat nå. Den har en markedsverdi på 1 milliard dollar, med 3,5 milliarder i sirkulasjon nå.

8. PIVX (PIVX)

PIVX står for Private Instant Verified Transaction. Det er en gren av DASH som ble lansert i januar 2016. Den kjører på en proof-of-stake-modell og bruker Sapling-protokollen for å støtte skjermede og uskjermede transaksjoner. Den kan skryte av personvern, bruk i den virkelige verden, styring og fungibilitet.

PIVX, det opprinnelige tokenet, støtter privat, offentlig og kald staking. Den koster 0,46 dollar akkurat nå og har en markedsverdi på 31 millioner dollar. I januar 2018 nådde det en topp på 13,55 dollar. Det er oppført på Bittrex, Binance, KuCoin og så videre.

9. Super Zero Protocol (SERO)

SERO er den første blokkjeden for personvern som støtter Turing smarte kontrakter. Protokollen er sikret av Super-zk, som er 20 ganger raskere enn zk-SNARKs. Det er også den første plattformen for personvern som gjør det mulig å utstede anonyme digitale eiendeler.

SERO, dens opprinnelige valuta, ble utgitt i juni 2019. Den brukes til å betale gassavgifter, belønne utvinningsarbeidere og foreta betalinger. Den har en markedsverdi på 37 millioner dollar og er notert på MEXC Global, CoinEX og Hotbit. Den har en total forsyning på 650 millioner og er verdt $0,11 i dag.

10. Firo (FIRO)

Firo ble opprinnelig lansert som Zcoin i september 2016, men ble senere Firo i oktober 2020. Den bruker Sigma-, Løvetann- og Lelantus-protokollene. Plattformen bruker en hybrid av bevis-på-arbeid og LLMQ kjedelåssystem. Den bruker zk-bevis for å sikre full anonymitet.

FIRO er den opprinnelige mynten på plattformen. Per i dag koster den $4,49 og handles på Binance, Huobi, MEXC Global, og så videre. Den nådde en ATH på 139,77 dollar i desember 2017. Den har en markedsverdi på 57,7 millioner.

Husk at personvernmynter står overfor mer gransking sammenlignet med andre kryptovalutaer. Derfor, hvis du vil investere i dem, sørg for at de ikke bryter noen forskrifter i ditt land. Som alltid, handle klokt og gjør research. Bare invester penger du har råd til å tape.