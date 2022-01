Analytikeren sier at ytterligere nedgang for Bitcoin kan sette støttenivået på $30 000 i spill.

Bitcoin-prisen falt til 34 800 dollar på fredag og risikerer nå ytterligere tap til 30 000 dollar.

For øyeblikket svever BTC/USD-paret rundt $34 825, nesten 12 % ned på 24 timer og litt over 20 % i minus den siste uken.

Det bredere kryptomarkedet er også på sporet til sin dårligste ukentlige ytelse siden midten av desember. I skrivende stund er den totale markedsverdien for kryptovaluta på 1,7 billioner dollar etter et fall på 14 % på 24 timer.

Alle de 10 største kryptovalutaene etter markedsverdi har registrert tosifrede tap i løpet av dagen.

Den tekniske analytikeren Katie Stockton fra Fairlead Strategies fortalte Insider på fredag at å bryte under $40 000 kan få okser til å søke støtte rundt $37,361. Hun sa at et sammenbrudd til dette "sekundære støttenivået" vil føre til at flaggskipets kryptovaluta totalt sett vil falle med 22 % fra de siste høydepunktene til $30 000.

I et notat til Insider fremhevet Stockton området rundt 37 000 dollar som et område som presenterte en betydelig buffersone. Det kjennetegner også det digitale referanseobjektets langsiktige opptrendlinje, mens et fall under potensielt kan føre til mer smerte.

Men hun bemerket også at en tilbakegang for BTC/USD som fører til en ukentlig lukking over $37 361 sannsynligvis vil ugyldiggjøre de negative utsiktene. Analytikeren peker på det tekniske bildet og faktorer som kan bidra til en kortstiktig oppgang.

Ting vil imidlertid bli tøft for okser hvis nedturen fører til ytterligere råte og gjør det uthevede nivået til en tilførselsvegg. Ifølge analytikeren, som kom med sin prognose kom før BTC stupte til $35 262, vil enda et trinn ned signalisere starten på en ny bearish reversering.

Den bearish kursen for krypto kommer samtidig med at aksjemarkedet også faller på grunn av økt risikoaversjon blant investorer, som flykter fra risikofylte eiendeler etter hvert som markedet forbereder seg på den første av potensielt tre eller flere renteøkninger fra Federal Reserve.

På fredag sa kryptomilliardær og Galaxy Digital-sjef Mike Novogratz at krypto går inn i en vanskelig tid og potensielt bare kan stige når aksjer "finner en base ." Investorer bør dermed følge med på aksjemarkedet neste uke når Feds januarmøte finner sted.

Nasdaq stengte 2,2 % ned på fredag, mens S&P 500 og Dow også gikk ned med mer enn 1 % etter nok en negativ uke.