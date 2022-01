Derfor stiger API3-tokenet til tross for bredt kryptofall

API3-prisen har steget med mer enn 42% til tross for at flertallet av kryptovalutaer, inkludert Bitcoin og Ethereum, har gått ned. I skrivende stund handles API3-tokenet til $6,87.

API3-rallyet kommer midt i et større kryptomarked-blodbad hvor vi har sett Bitcoin, den største kryptovalutaen etter markedsverdi, falle til $35K og Ethereum, den nest største kryptovalutaen falle til $25K.

API3 er foreløpig bare rundt 2 dollar unna sin all-time high på 10,31 dollar som den nådde i april 2021. Og i tråd med den nåværende trenden hvor den har steget mer enn 2 dollar på mindre enn 24 timer, kan det gå mot en ny all-time high før den nåværende hypen slutter.

Men hvorfor øker prisen på API3, spesielt i en tid da et flertall av mynter faller? Dette er årsaken til prisøkningen:

Hva er API3?

API3 er det opprinnelige tokenet til API3 blokkjede-nettverket.

API3-blokkjedenettverket er dedikert til å la desentraliserte versjoner av API-er bygges, administreres og tjene penger.

Teamet bak API3-prosjektet mener smarte kontrakter kan brukes til å gi «presise, pålitelige data fra den virkelige verden», slik tilfellet er med tradisjonelle API-er.

Hvorfor API3-prisen øker

Det nåværende API3-rallyet er sterkt tilskrevet den nylige kunngjøringen fra Binance om notering og den påfølgende noteringen på kryptobørsen tidligere i dag.

I en kunngjøring lagt ut på Binance-nettstedet i januar 2021 rundt klokken 9:38, hadde kryptobørsen lovet å liste API3-token 22. januar, som er i dag.

Binance har også twitret om det samme og AP13-samfunnet ble satt i brann.

Faktisk hadde API3-prisen begynt å øke 20. januar, i påvente av børsnoteringen, og når den ble offentliggjort av Binance, skjøt prisen i været.

I dag fortsatte prisen med Bull Run drevet av Binance som aktualiserte det den hadde annonsert i går.

Recent #Binance listing: #API3@API3DAO is a data oracle that enables APIs to feed data to blockchain applications directly without third-party middlemen. Learn more 👇https://t.co/0DbTVpBQYQ — Binance (@binance) January 22, 2022

Før noteringsnyhetene var API3 i en nedgang som hadde startet i midten av november 2021, og forsøk på å korrigere den i desember hadde mislyktes.

Investorer forventer nå at API3 vil fortsette med rallyet til den går over $10, spesielt siden det har vist motstandskraft ved å stige på et tidspunkt da det generelle markedet er nede.