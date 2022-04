10 mest lovende kryptovalutaer å kjøpe og holde i 2022

Kryptovalutaer har ikke hatt en god start på året. Ifølge data samlet av CoinGecko viser at den totale markedsverdien for digitale mynter falt fra 2,04 billioner dollar i januar til rundt 1,9 billioner dollar i april. Alle gjenopprettingsforsøk har stoppet. I denne artikkelen vil vi se på de mest lovende kryptovalutaene å kjøpe og holde i 2022.

Ethereum

Ethereum, den nest største kryptovalutaen , er en av de beste å kjøpe og holde i 2022. Plattformen går gjennom betydelige endringer som vil se at den tiltrekker seg flere utviklere og investorer. Utviklerne implementerer overgangen fra et proof-of-work til et proof-of-stake-nettverk.

De vil også introdusere konseptet sharding som vil gjøre det betydelig raskere. Som et resultat er det en sannsynlighet for at flere utviklere vil velge det for å bygge applikasjonene sine. Dessuten bruker de fleste av dem allerede til tross for feilene. Derfor er det en sannsynlighet for at Ethereum-prisen vil fortsette å vokse i 2022.

Near protokoll

Near Protocol er en annen lovende kryptovaluta å investere i i 2022. Det er en proof-of-stake kryptovaluta som vinner betydelig innpass blant utviklere. Skaperne implementerer for tiden nightshade-sharding-oppgraderingen som er ment å gjøre den raskere og mer skalerbar.

For å bygge videre på dette oppdraget samlet Near Protocol inn nesten 350 millioner dollar i april i år. Innsamlingen kom noen måneder etter at utviklerne samlet inn over 100 millioner dollar fra investorer. Disse midlene vil gå til å bygge økosystemet og stimulere utviklerne. Videre har dens totale verdi låst i DeFi steget til nesten 1 milliard dollar, og det er en sannsynlighet for at den vil fortsette å vokse i år.

Mina-protokollen

Mina Protocol er en lite kjent kryptovaluta som ligger an til å ha et godt år. Prisen har allerede hoppet med rundt 61 % fra laveste nivå hittil i år. Mina Protocol er et blokkjedeprosjekt som bruker null-kunnskap (zk) rollups for å hjelpe utviklere med å bygge raske applikasjoner. Tokenet har en total markedsverdi på over 1,1 milliarder dollar.

Mina Protocol-utviklere samlet inn over 92 millioner dollar fra venturekapitalfirmaer. Med sin SDK satt til å bli lansert i 2022, er det en sannsynlighet for at plattformen vil få trekkraft. Hvis dette skjer, vil Mina-prisen sannsynligvis fortsette å stige ettersom flere mennesker samhandler med plattformen.

Lido DAO

Lido DAO er et ledende blokkjedeprosjekt i den desentraliserte finansindustrien (DeFi). Plattformen er bygget i Terra, Ethereum, Solana, Kusama og Polygon. Ethereum- og Terra-nettverkene er de største. Lidos virksomhet er å skaffe likviditet til eiendeler som er satt inn.

For eksempel har Lido Staked Ether en markedsverdi på over 9 milliarder dollar. Lido har en samlet verdi låst på over 17 milliarder dollar. Lido DAO-token har en markedsverdi på mer enn $878 millioner. Det er en sannsynlighet for at det vil komme tilbake i 2022 ettersom flere mennesker omfavner nettverket.

Anchor Protocol

Anchor Protocol er en annen sikker kryptovaluta å kjøpe og holde i 2022. Det er en av de ledende DeFi-plattformene i verden med en TVL på over 25 milliarder dollar. Det er det nest største DeFi-nettverket etter Curve og er det største i Terra sitt økosystem.

Anchor Protocol lar folk sette inn penger på plattformen og deretter begynne å tjene belønninger etter hvert som andre låner. Tidlig i 2022 falt prisen på Anchor Protocol etter at utviklerne kunngjorde at de vil justere renten opptjent per måned. Prisene vil enten gå opp eller ned med 1,5 % per måned. Likevel er Anchor en trygg kryptovaluta fordi økosystemet fortsatt vokser.

Bitcoin

Bitcoin er en trygg kryptovaluta å kjøpe og holde på grunn av dens viktige rolle i blokkjedeindustrien. Det er den største mynten i verden, og den har en tendens til å sette tonen for andre mynter. I de fleste tilfeller har andre kryptovalutaer en tendens til å stige når Bitcoin stiger og omvendt. Det er også en av de mest holdt digitale myntene i verden.

Derfor, hvis prisene på kryptovaluta vil ha et positivt år i 2022, er det en sannsynlighet for at Bitcoin også vil stige. Bitcoin vinner også innpass blant institusjonelle investorer.

Avalanche

Avalanche er en ledende blokkjedeplattform som tar sikte på å hjelpe utviklere med å bygge desentraliserte applikasjoner som er raske. Mens Ethereum håndterer mindre enn 20 transaksjoner per sekund, kan Avalanche håndtere så mange som 4000 transaksjoner. Det er også et relativt billig nettverk, med gjennomsnittsprisen på en transaksjon på noen få øre.

Mens Avalanche-nettverket ser sterk vekst, har utviklerne annonsert investeringer verdt over 400 millioner dollar for å øke økosystemet. Den første var Avalanche Rush og den andre koster 290 millioner dollar for metaversen. Derfor vil Avalanche-prisen sannsynligvis fortsette å stige i 2022.

Terra

Terra er et av de raskest voksende blokkjedeprosjektene i bransjen. Nettverket er kjent for sine stablecoins som Terra USD, som har en markedsverdi på over 16 milliarder dollar. Det har også blitt en ledende aktør i DeFi-bransjen. Noen av de beste DeFi-applikasjonene i økosystemet er Anchor Protocol, Lido og Astroport. Som en av de raskest voksende kryptovalutaene i verden, er LUNA en god investering i 2022.

Chainlink

Chainlink er den største smarte orakelplattformen i bransjen. Dens arbeid er for det meste å koble on-chain til off-chain data. Bruken er så viktig i ulike bransjer som DeFi og NFT-er som krever nyttige eksterne data. Chainlink har en samlet verdi sikret (TVS) på over 55 milliarder dollar. Derfor er det en mulighet for at Chainlink-prisen sannsynligvis vil fortsette å stige.

Cronos