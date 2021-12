Volatiliteten i kryptomarkedet de siste ukene har vært ganske bekymrende for Bitcoin (BTC) . Selv om det nylige FOMC-møtet i den amerikanske sentralbanken førte til en anstendig økning i BTC-prisene, har trenden totalt sett vært ganske fallende. Vi forventer ikke at dette vil endre seg; faktisk kan 2021 ende ganske humpete, og støtte en fallende trend som vi har sett i nesten hele 4. kvartal. Her er grunnen til at dette vil skje:

Frykten for pandemi er fortsatt til stede med den massive spredningen av Omicron

Forsyningskjedekrisen og inflasjonen i USA og Europa er fortsatt høy, noe som kan true global økonomisk oppgang

Det er snakk om potensiell regulering i mange land

Datakilde: Tradingview.com

Bitcoin-prisanalyse og prediksjon

BTC-prisen så en massiv tilbakegang denne uken. I skrivende stund blir mega-cap-mynten handlet for litt over $45 000. Den er nesten 30 % ned fra all-time high på litt over $70 000. De tekniske diagrammene ser heller ikke lovende ut, i hvert fall ikke før året er omme.

For det første har prisen allerede falt under det 200-dagers eksponentielle glidende gjennomsnittet. Det er også svært sannsynlig at BTC-prisene i løpet av de kommende dagene vil teste det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet. Vi så denne typen trend i mai 2021, og det tok nesten 2 måneder for BTC å få en viss gjenoppretting. Med denne hastigheten kan en veldig urolig tid for BTC være i vente.

Bør du kjøpe Bitcoin

Bitcoin er en god krypto for enhver investor. Selv om det kan virke som den nylige tilbaketrekkingen gir en fin kjøpsmulighet for så å ri på den oppadgående trenden, er det fortsatt tidlig. BTC kan falle ytterligere før 2021 er omme og noen eksperter mener at trenden vil fortsette inn i begynnelsen av 2022. Så det er best å vente litt nå.