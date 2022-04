5 beste kryptovalutaapper for nybegynnere i 2022

Kryptovalutaer har beveget seg fra uklarhet det siste tiåret til å bli en av de største og mest aktive aktivaklassene i verden. Det er nå over 18 000 kryptovalutaer som har en markedsverdi på over 3 billioner dollar. I denne artikkelen vil vi fremheve de beste kryptovalutaappene for nybegynnere i 2022.

eToro

eToro er et ledende fintech-selskap som er verdsatt til over 8,8 milliarder dollar. Selskapet startet i Israel i 2007, og har vokst raskt og har nå millioner av kunder fra hele verden. Firmaet ble opprinnelig startet for å tilby kopihandelstjenester i forexindustrien. Gjennom årene har det utvidet sine tjenester til andre løsninger.

eToro er en god kryptovaluta-app av flere grunner. For det første tilbyr det flere eiendeler til sine handelsmenn og investorer. I tillegg til kryptovalutaer lar selskapet deg kjøpe og selge eiendeler som aksjer, valutaer, råvarer og børshandlede fond blant andre.

Derfor kan du tjene penger på kryptovalutaer når børsen er stengt. På samme måte kan du tjene penger på eiendeler som aksjer og råvarer når kryptovalutaer går gjennom utfordringer.

For det andre var eToro pioneren innen kopihandel. Dette betyr at du kan kopiere handler og kryptoporteføljer fra erfarne fagfolk. Derfor, hvis du er nybegynner, vil du kunne tjene penger i kryptovalutaer ved å kopiere andre mennesker. På samme måte, hvis du er en erfaren handelsmann, vil du kunne diversifisere inntekten din ved å kopiere andre handelsmenn.

For det tredje har eToro flere betalingsalternativer som lar deg sette inn og ta ut pengene dine. Noen av disse alternativene er kreditt- og debetkort, PayPal, Skrill, Neteller, Rapid Transfer, Klarna, Bank Transfer og Poli blant andre. Derfor kan du velge det alternativet som passer deg.

Det viktigste er at eToro har utmerkede vurderinger og anmeldelser fra brukerne. Android-appen har 4.5* mens iOS-appen har 4.6*. Dette betyr at brukerne elsker det.

Binance

Binance har vist seg å være et av de raskest voksende selskapene i verden. Firmaet ble etablert i 2017 og har økt sin verdi til over 300 milliarder dollar. Den har nesten 100 millioner kunder og håndterer over 70 milliarder dollar hver dag. Binance har oppnådd denne milepælen uten å ha et hovedkvarter.

Binance driver flere plattformer. Den har kryptovaluta-apper som er tilgjengelige i Android- og iOS-økosystemer. Videre har den en nettapplikasjon som kan nås i alle nettlesere som Chrome og Microsoft Edge.

Det er flere grunner til at Binance er en god kryptovaluta-app. For det første tilbys det tusenvis av eiendeler som du kan handle. I motsetning til Coinbase, bruker Binance mindre tid på å liste nye kryptovalutaer. For eksempel var det den første børsen som noterte ApeCoin og Shiba Inu da de ble lansert.

For det andre tilbyr Binance ulike måter å kjøpe og handle digitale mynter på. Du kan kjøpe kryptovalutaer direkte eller ved å bruke dens peer-to-peer-funksjon. De fleste bruker arbitrasjestrategien for å kjøpe en mynt billig og deretter selge den til en dyr pris i markedet.

For det tredje kan man motta rabatter når man bruker BNB-tokenet til å handle digitale valutaer. BNB er den opprinnelige valutaen opprettet av Binance.

Videre har applikasjonene gode anmeldelser fra brukere, og transaksjonskostnadene er litt lavere enn andre mynter.

CoinMarketCap

CoinMarketCap er en annen populær kryptovaluta-app som anbefales sterkt for nybegynnere. I motsetning til eToro og Binance, tillater ikke applikasjonen deg å kjøpe og selge kryptovalutaer. Du kan imidlertid bruke den til å ta bedre beslutninger når du handler med digitale eiendeler. Applikasjonen er eid av Binance.

Hovedfunksjonen til CoinMarketCap er muligheten til å la deg identifisere priser og markedsverdi for alle kryptovalutaer. Applikasjonen har også andre funksjoner. Du kan for eksempel lage en virtuell portefølje av kryptovalutaer som du følger.

Du kan også se myntene som trender og de som er lagt til plattformen. Hvis du for eksempel ser ApeCoin hoppe, kan du gå til børsen din og utføre handelen der.

Videre har CoinMarketCap en nyhetsfunksjon som konsoliderer nyheter og analyser fra flere kilder. Du kan bruke denne informasjonen til å få bedre utbytte av handelen din. Derfor er CoinMarketCap en veldig nyttig app for nybegynnere av kryptovaluta.

Coinbase

Coinbase er det nest største selskapet i blokkjedeindustrien med en markedsverdi på over 38 milliarder dollar. Det er et børsnotert selskap som har mer enn 89 millioner kunder fra hele verden. I likhet med Binance lar Coinbase sine brukere kjøpe og selge kryptovalutaer gjennom nett- og mobilapplikasjonene.

For å bruke Coinbase trenger du bare å opprette en konto med navn og e-postadresse. Etter å ha bekreftet identiteten din, kan du enkelt sette inn penger og deretter begynne å investere eller handle med digitale eiendeler. Noen av de vanligste innskuddsalternativene er debet- og kredittkort, bankoverføring, PayPal og Apple Pay blant andre.

Det er flere grunner til at Coinbase er en god app for nybegynnere. For eksempel er det et trygt alternativ, har flere innskuddsalternativer, og har minimale avgifter.

Nexo

Nexo er en annen nyttig kryptovaluta-app for nybegynnere. Selskapet tilbyr en rekke kryptovaluta-relaterte tjenester. Flaggskipsfunksjonen lar folk sette inn kryptovalutaene sine og deretter låne penger. Tanken er at myntene dine vil fortsette å øke i verdi hvis prisene på kryptovaluta stiger.

Nexo tilbyr også en avkastningsfunksjon som lar deg tjene penger ved å sette inn kryptovalutaene dine. Det viktigste er at den har introdusert en funksjon som lar brukere kjøpe og selge digitale mynter. Brukere kan få rabatter når de har NEXO-tokenet.

Sammendrag

Antall apper i kryptovalutaindustrien øker. I denne artikkelen har vi fokusert på bare fem applikasjoner som vi mener er ideelle for nybegynnere. Andre populære er Kraken, Huobi og CoinGecko.