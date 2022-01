5 grunner til at du bør kjøpe Terra

Hva tyr du til i en periode med uopphørlige fall og røde tall? Stablecoins er kryptovalutaer som er knyttet til ikke-digitale eiendeler. I motsetning til de fleste kryptovalutaer, kan de forbli stabile i møte med fall. Så hvis du ønsker å investere i en stablecoin midt i den endeløse mengden av stablecoins, hvorfor ikke investere i Terra?

Terra er en lag-1 blokkjedeplattform som støtter smarte kontrakter og gjør det mulig å lage ulike stablecoins. Den har som mål å tjene som et basislag for fintech-økosystemet. Disse stabile myntene er stabilisert av algoritmer og brukes til betalingsformål. De kjører på en seigniorage-mekanisme.

Utviklingen av Terra begynte i 2018 av Terraform Labs' Do Kwon og Daniel Shin. Whitepaper var i april 2019; samme måned ble hovednettet lansert. Terra er mye brukt i Sør-Korea og omegn. Det er veldig populært i det asiatiske e-handelsmarkedet.

1. Terra fungerer på en unik måte

I motsetning til de fleste stablecoins, bruker Terra smarte kontraktsalgoritmer for å opprettholde tilgangen på stablecoins. Stablecoins er sikret av LUNA i stedet for deres fiat-valutaekvivalenter. I hovedsak er hver stablecoin knyttet til LUNA. Terra fungerer som et mellomledd for å bytte mellom stablecoins og LUNA og omvendt, og bidrar dermed til å opprettholde forsyningen.

For å prege stablecoins på Terra trenger du LUNA-ekvivalenten til beløpet du vil prege. Preging av stabile mynter genererer seigniorage. Dette allokerer en liten del av LUNA som brukes til preging til fellesskapets skattkammer, som deretter brukes til å stimulere gruvedrift på nettverket. Seigniorage er avgjørende for å prege, brenne og opprettholde tilbudet og prisen på stablecoins.

Som med andre kryptovalutaer som brenner, er det et deflasjonsmessig tiltak for å stabilisere økonomien. Samfunnskassen tjener også til å reinvestere i apper som bruker UST. En nedgang i etterspørselen fører til at Terra-algoritmen øker avgiftene, og stabiliserer nettverket automatisk. Den har en gjennomsnittlig blokkeringstid på seks sekunder.

Alle transaksjoner betaler gassavgifter som er fastsatt av validatorene. Transaksjoner som involverer stablecoins på ikke-markedsbytteavtaler belastes stabilitetsgebyrer, og spreadavgifter betales på markedsbytteavtaler. Belønninger opptjenes gjennom gass, avgifter og seigniorage belønninger. Handel med LUNA og stablecoins bidrar til å opprettholde tilgangen på stablecoins.

2. Terra bruker en miljøvennlig konsensusalgoritme for sine operasjoner

Blokkjeden er opprettet ved hjelp av Cosmos programvareutviklingssett. Plattformen drives av sine interessenter. Den bruker den miljøvennlige proof-of-stake konsensusalgoritmen – Tendermint Delegated Proof-of-Stake. Dette innebærer å bruke en gruppe desentraliserte validatorer som verifiserer transaksjoner i bytte mot belønninger. Terra hadde rundt 130 validatorer i oktober 2021.

Brukere kan delegere sine tokens til en validator, og sikrer sikkerhet ved å validere transaksjoner. Disse validatorene bestemmer prosentandelen av belønningene som skal gå til deres delegatorer. Tokenet eksisterer i tre tilstander – den ubundne (når den kan omsettes fritt), den bundne (når den er satset for belønninger) og frigjøringen (21 dager hvor utsetting skjer).

Både validatorer og delegatorer kan styre nettverket avhengig av deres delegerte tokens. Belønningene for validatorer og delegatorer kommer fra Terra-skatter. Validatorer kan kuttes hvis de blir tatt i ondsinnet oppførsel. Dette påvirker eierandelen til delegatorene deres ettersom den også kuttes.

3. Terras økosystem er fortsatt ungt og voksende

Terras økosystem er laget av stablecoins, native wallet, investeringsplattformer, Mirror Finance, betalingsapper og broer, blant andre prosjekter. Terra har vært vertskap for over 100 prosjekter, inkludert DeFi, NFT-er og Web 3.0.

Som nevnt tidligere, støtter Terra opprettelsen av stablecoins støttet av algoritmer og en elastisk pengemengdemekanisme. TerraUSD, TerraKRW, TerraCNY, TerraMNT, TerraSDR og TerraJBY er noen av stallmyntene som er preget på Terra. UST er den fjerde høyeste stabile mynten etter markedsverdi og er rangert på 16. plass akkurat nå.

Terra stasjon er den opprinnelige ikke-forvaringslommeboken til Terra. Det lar brukere samhandle med blokkjeden, inkludert finansiering, innsats og deltakelse i styring. Brukere kan også se transaksjonsvolum, innsatsbelønninger og aktive kontoer.

Den fungerer også som vert for CHAI-betalingsappen, som hjelper friksjonsfrie transaksjoner. Den støtter interoperabilitet gjennom Terra Bridge, som kobler Terra til BSC, Ethereum og Harmony, med planer om å legge til Solana snart. Terra Bridge er et tverrkjedesystem. Den har også integrert Inter-Blockchain Communication (IBC)-protokollen for å samhandle med andre protokoller i Cosmos-nettverket.

Anchor Protocol er en plattform med fast avkastning som støtter betalinger, investeringer og sparing. Brukere kan nyte en stabil rente på 20% APY på investeringer. Den støtter også marginhandel og kortsiktige lån. Mirror Finance muliggjør distribusjon av speilvendte eiendeler (mAssets), som hjelper til med handel og sporing av eiendeler i den virkelige verden. Den har Shuttle Bridge, som kan flytte mAssets til Ethereum-blokkjeden.

Andre bemerkelsesverdige prosjekter på økosystemet er Ozone, Terraswap, Wormhole Token Bridge, LoTerra, Lido, ApolloDAO og mange flere.

4. Terra støttes av pålitelige investorer og partnere

I august 2018 hadde Terra et privat salg som fikk slike som Binance Labs, Huobi Capital, OKEx og Dunamu & Partners til å investere rundt 32 millioner dollar. CHAI, BC Card, Voyager Digital, Bison Trails, Qoo10, Axelar, Woowa Brothers, Bugs, Carousell og Singsang Market har inngått samarbeid med nettverket.

Arrington XRP Capital Hashed og Lightspeed Ventures, Lunex Ventures, BlockTower Capital og Galaxy Capital har også investert i Terra. De investerte over 150 millioner dollar i økosystemfondet. Terra har over 1,2 billioner dollar med eiendeler låst på tvers av protokoller i økosystemet akkurat nå.

5. LUNA; det multifunksjonelle native tokenet

I februar 2019 ble LUNA solgt til publikum for 0,8 dollar. Tre år senere, i dag, er den verdt 69,13 dollar med en markedsverdi på 27,8 milliarder dollar. Over 380 millioner LUNA ble preget ved lanseringen, og 10 % ble allokert til Terraform Labs, 26 % ble gitt til prosjektstøttespillere, 4 % til oppstartslikviditet, og 20 % hver til prosjektbidragsytere Terra Alliance, og prisstabilitetsreserve. Det er en maks tilførsel på 1 milliard, og 403,4 millioner er i omløp akkurat nå.

LUNA brukes til å opprettholde stabiliteten til stablecoins ved å absorbere volatilitet. Det fungerer som en belønning for validatorer og delegatorer. Den brukes til å sikre og kjøre nettverket. Den kan også satses og brukes som et styringstoken. LUNA betjener også verktøyfunksjoner.

Det er en av de ti beste kryptovalutaene etter markedsverdi. Den nådde en topp på 103,34 dollar i desember 2021.

Sluttnotat

På grunn av dens mindre volatilitet, kan det være en god investering. Terra (LUNA) er for tiden svært fremtredende i Asia, men etter hvert som det utvides til andre regioner, vil behovet for LUNA også øke. Selv om LUNA ikke er en stabil mynt, vil jobben i økosystemet påvirke prisdynamikken i det lange løp.

Selv om Terra er tiltalende, ikke dykk inn uten skikkelig forskning. Det ville vært fint å vite at dette var med på å ta den store avgjørelsen, men det burde ikke være det eneste du konsulterer. Ikke glem å handle klokt, kryptomarkedet er ekstremt risikabelt.