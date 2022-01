Ex-Goldman Sachs direktør er positiv til kryptoøkosystemet

Lloyd Blankfein sier at krypto har dratt nytte av billioner av dollar i investeringer, og at selv om han fortsatt er skeptisk, er han praktisk angående kryptoens potensial.

Crypto har modnet til et punkt at det tiltrekker seg billioner av dollar fra institusjonelle investorer, og presser den spirende sektoren mot større adopsjon.

Det er absolutt synet til tidligere Goldman Sachs-sjef Lloyd Blankfein, som kommenterte den nåværende tilstanden til kryptomarkedet under et intervju med CNBC mandag.

Blankfein sier at hans syn på kryptovalutaer kanskje ikke har endret seg drastisk siden de første årene av pionerkrypten Bitcoin. Han har imidlertid et pragmatisk syn og erkjenner utviklingen som har skjedd over hele markedet de siste par årene.

Dette, til tross for at det nåværende markedsscenarioet etterlater de fleste digitale eiendeler hardt utsatt.

Eks-Goldman-sjefen henviste til tiden da mobiltelefoner ble utviklet og hvor skeptiske folk var til teknologien. Men han sier at teknologien fungerte, og bemerket:

“ Jeg kan ikke forutsi fremtiden, men jeg tror det er en stor ting å kunne forutsi nåtiden. Som: "Hva skjer?" Og jeg ser på krypto, og det skjer ," forklarte han.

I følge Blankfein er det han betegner som "å skje" relatert til den svimlende veksten som er sett i kryptoøkosystemet. Han ser på mengdene penger som kommer inn i økosystemet fra mainstream-investorer, inkludert store Wall Street-banker, som en indikator på vekst.

Bankmannen bemerket at til tross for kryptovinteren som har ført til at Bitcoin og andre kryptoaktiva har desimert i markedet; « verdibilioner av dollar » i rommet bør se at økosystemene rundt det fortsetter å vokse.

Han snakket også om fordeler med blokkjedeteknologi som øyeblikkelig overføring av verdi og reduksjon av kredittrisiko som positive faktorer som bidrar til økt bruk av krypto.

Om hans personlige oppfatning sa Blankfein at han fortsatt er skeptisk, men det betyr ikke at han ikke kan være pragmatisk om det.

« Jeg kan være skeptisk, men jeg er også pragmatisk til det. Og så gjett hva? Jeg vil absolutt ha en åre i det vannet ,» konkluderte han.

Blankfeins kommentarer kommer på et tidspunkt krypto har sett verdier for milliarder av dollar utslettet fra markedet midt i en brutal korreksjon.

Bitcoin falt til laveste nivå på $33 064 tidligere på mandag før den kom seg tilbake til å handles over $35 000 i skrivende stund. Kryptovalutaen er ned over 16 % denne uken og mer enn 48 % siden den høyeste rekorden i desember.