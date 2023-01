Frykten er at denne spretten er nok et falskt utbrudd. En rask titt på hva som skjedde i det siste viser lignende utbrudd som viste seg å ikke være annet enn falske, da markedet snudde og dannet et nytt bunnivå.

Det betyr imidlertid ikke at markedet ikke kan danne et nytt bunnivå.

Som sådan brøt prishandlingen ut av et fallende kilemønster. Et slikt mønster signaliserer en reversering; mesteparten av tiden går markedet tilbake mer enn halvparten av mønsterets avstand.

Kryptovalutamarkedet led av FTX-skandalen da investorer flyktet i lys av nok en svindel i bransjen. Men til tross for de mange spådommene om at industrien vil mislykkes, er den nylige prisaksjonen oppmuntrende for spekulanter.