Myntens nåværende pris er $0,979, og handles innenfor en bearish kile.

Prisen på Algorand stiger etter å ha funnet støtte ved den 4-timers sentrale pivoten ($0,92)

Det neste motstandsnivået forblir fast på rundt $1.000 R1-nivå.

Den nyeste Algorand-prisrapporten avslører en oppadgående bane for dagen, ettersom oksene klarte å oppnå fordelene sine. Kryptovalutaen møtte sterk motstand forrige uke, men oksene er igjen på sporet.

Myntens priskurs har steget til det høyeste på $0,98 på grunn av den siste oppgående trenden. Hvis oksene fortsetter å avansere, forventes ALGO/USD-verdien å stige enda mer denne uken.

Prisen går tilbake til $0,98 når okser prøver å gjenvinne kontrollen

En betydelig mengde myntverdi ble lagt merke til i en-dagers Algorand-prisstudien, noe som indikerer en positiv trend for kryptovaluta. Prisen falt tidlig denne uken, men den positive drivkraften er allerede gjenvunnet. Den kortsiktige trendlinjen er på vei høyere ettersom prisen stabiliserte seg på $0,989.

Kilde – TradingView

Volatiliteten øker, noe som tyder på at et prisfall er mulig i de kommende dagene. Fra diagrammet ovenfor har prisene dannet en bearish kile med motstand på $1,00 som gjør det svært vanskelig for okser å bryte over det nivået.

Grunnleggende teknisk analyse tilsier også at dette bearish wedge-mønsteret antyder at momentum mest sannsynlig vil komme i retning av den dominerende trenden før kilen ble dannet. Hvis vi ikke klarer å bryte R1-pivotnivået, vil vi lett se prisene falle for å bryte det forrige lavpunktet på $0,80.

Men i løpet av de siste 24 timene brøt prisen utover $0,964-barrieren, og ytterligere gevinster er sannsynlige. Mens timeprisdiagrammet gir et gunstig signal, har prisen nylig nådd et høydepunkt på $0,98, og tradere følger nøye med på om markedene bryter nøkkelnivået på $1,0 før de forplikter seg til å være fullt bullish eller venter på den bearish fortsettelsen.