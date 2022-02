Litecoin handles til $114,2, det høyeste nivået siden 27. januar.

Utgivelse av MimbleWible påvirker Litecoin positivt.

Kilde – TradingView

Fra diagrammet ovenfor handles Litecoin i det grønne i dag. Gevinsten speiler den rådende holdningen i kryptomarkedet. LTC handles nå for $114,21, som representerer en 4,4% prosent fortjeneste på 24 timer.

Økningen i verdien av Litecoin har blitt drevet av et pusterom i prisene på større kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum. Markedet har vist bullish momentum på lavere nivåer og kan se ytterligere oppgang i de påfølgende ukene.

Det nylige salgspresset forårsaket av makroøkonomiske hensyn har blitt og vil fortsette å bli dempet i februar. Noen analytikere mener februar måned tradisjonelt har vært optimistisk for Litecoin og kryptoindustrien.

Utgivelse av MimbleWimble

Uten tvil kan den påfølgende erklæringen av LTCs MimbleWimble-utvikling som enten utgivelseskandidat eller beta ha en positiv langsiktig innflytelse på Litecoin. Oppdateringen har vært i arbeid i mange år og er en av de mest etterlengtede produktlanseringene for denne kryptovalutaen i samfunnet.

Nyheten ble lagt ut på Twitter av MimbleWimbles og Litecoin Foundations primære skaper, David Burkett. Burkett brukte MWEB-utvidelsen for å frigi de første LTC-domenene, som kan sees nedenfor.

Utvikleren begynte å fokusere på denne oppdateringen i 2019, og som Foundation sa, ville MimbleWimble bli inkludert i denne kryptovalutaens Core 0.21.2 versjonseksempel med en ekstra personvernrelatert forbedring.

I følge Guy Corem vil MimbleWimble bli autorisert av Litecoin-nettverket hvis 6 048 noder er oppmerksomme på utplasseringen fra blokkhøyde 2 217 600. Før denne tiden slutter, må oppdateringen aksepteres av 75 % av LTC-nodene.

Litecoin Foundation bekreftet at fellesskapet og gruvearbeidere kan begynne å presse på for MimbleWimble når de får oppdateringskoden. Startdato for gjennomføring av denne planen vil bli satt etter at oppgitt terskel er nådd.