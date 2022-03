Algorand (ALGO) kan øke med nesten 60 %

Algorand (ALGO) har blitt en av de mer spenstige toppmyntene på markedet. Til tross for økt press, har mynten klart å holde en sentral støttesone. Det ser nå ut til at prisaksjonen har nådd et viktig veikryss som kan utløse et rally på 60 %.

ALGO har funnet sterk støtte ved $0,675-merket.

Mynten har også nådd et viktig skjæringspunkt mellom likviditet og støtte.

Dette kan utløse et massivt okseløp med gevinster på over 60 % på kort sikt.

Datakilde: Tradingview

Algorand (ALGO) – Hva du kan forvente ?

Nøkkelen for ALGO akkurat nå er støtten på $0,675. Hvis oksene holder den, kan vi se på et veldig bra løp. For øyeblikket handles Algorand til $0,693, relativt høyere enn den nevnte støtten.

Enda viktigere, under støttesonen på $0,675 er det vi kaller salgsstopp-likviditet som ble dannet i midten av 2021. Den likviditeten kommer til å bli mer avgjørende. Hvis dette skjer, er det sannsynlig at ALGO vil svinge over $1 eller høyere.

Dette vil langt på vei gjenopprette noen av tapene mynten har rapportert de siste to månedene. Tross alt er ALGO fortsatt 78 % lavere sammenlignet med toppene i november 2021.

Men det er også en nedsiderisiko. Men selv om ALGO mister støtten på $0,675, kan 60%-oppgangen fortsatt skje. Den eneste måten denne opptrenden kan bli ugyldig er hvis mynten faller under $0,62.

Hva er det neste for Algorand (ALGO)?

Det enorme stupet vi har sett i Algorand (ALGO) er ikke en overraskelse. Mye av det har ingenting med det grunnleggende å gjøre, men mer med bredere press i markedet.

Etter hvert som sentimentet begynner å snu, vil ALGO gjenvinne sine glansdager. Mynten kan faktisk komme til $5 innen utgangen av 2022. Det er derfor noe å se for enhver investor.