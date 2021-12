I løpet av de siste månedene har Algorand (ALGO) fremskyndet utviklingen av sitt DeFi-økosystem i et forsøk på å opprettholde vekstmomentum. Den selvopprettholdende og svært skalerbare lag-ett-blokkjeden lanserte faktisk Algorand Virtual Machine for noen uker siden som gir støtte for DAapps. Flyttingen lar nå DeFi og NFT-er starte og operere på nettverket. Som et resultat ser eksperter en bredere adopsjon av blokkjeden i 2022. Til tross for dette ser prisutviklingen foreløpig usikker ut. Her er noen bemerkelsesverdige punkter:

Siden midten av november har Algorand (ALGO) sett en solid og vedvarende nedgang med mynten under økende salgspress.

Men punkt- og figurdiagramanalyse tyder på at den nedadgående trenden kan brytes

Dette skjer imidlertid bare hvis ALGO bryter trendlinjen for bjørnemarkedet til $1,54.

Datakilde: Tradingview.com

Algorand (ALGO) – Prisutvikling og prediksjon

Selv om fremtiden ser relativt lys ut for Algorand (ALGO), har prisutviklingen de siste ukene vært ganske deprimerende. På tidspunktet for skriving av dette innlegget ble mynten handlet til $1,39. Dette tyder på at den nedadgående trenden er godt gjeldende.

Men spørsmålet er, kan ALGO bryte grensen på $1,54? Analytikere tror at dette vil markere en betydelig reversering av den nedadgående trenden, noe som kan utløse et breakout-momentum som til slutt presser ALGO til $1,63 eller deromkring. Men med markedsomfattende press som sannsynligvis vil dukke opp før året er omme, gjenstår fortsatt mye nedsiderisiko.

Bør du kjøpe Algorand (ALGO)

For langsiktige investeringer er det ingen tvil om at Algorand (ALGO) er et godt kjøp. Spesielt i 2022 er mynten klar til å se enorm vekst på grunn av økte investeringer i DeFi-økosystemet. Men foreløpig er prisendringene fortsatt uinspirerende, og det er best å vente i det minste til etter jul.