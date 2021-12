Shiba Inu (SHIB) får drakraft fra Twitter – vil prisen følge etter?

Meme-mynten Shiba Inu (SHIB) begynner å gjenvinne en viss dominans på Twitter. I følge Whale Rumours dominerte Shiba samtaler på Twitter med hashtaggen #SHIB som trendet i nesten 48 timer. Dette er ikke første gang Shiba Inu dominerer samtalen på sosiale medier. Det er faktisk en av meme-myntene som har fått mye publisitet og dekning på disse plattformene. Men kan denne nylige økningen i buzz føre til endringer i prisutviklingen? Vel, her er det grunnleggende først:

Etter å ha nådd toppen i slutten av november, har Shiba Inu (SHIB) hatt en jevn nedgang siden den gang.

Vi har imidlertid sett økende akkumulering de siste dagene som kan utløse et rally

Analytikere tror at mynten kan øke til 0,000047 dollar innen utgangen av desember 2021

Datakilde: Tradingview.com

Shiba Inu (SHIB) – prisutvikling og analyse

Det virker som en evighet siden SHIB klarte å nå rekordhøye på $0,00008870. Men det bredere sentimentet innen krypto har falt betydelig, og meme-mynter som Shiba og DOGE har blitt hardt rammet. På rapporteringstidspunktet ble SHIB handlet for $0,0000315 mot amerikanske dollar.

Men til tross for denne nedgangen, handles SHIB fortsatt latterlig godt over 60 000 000 prosent hittil i år. Men som med mange meme-mynter, kan det hevdes at oppsiden for vekst allerede er nådd. Men SHIB har overrasket oss, og nådde på et tidspunkt en markedsverdi på nesten 36 milliarder dollar.

Bør du kjøpe Shiba Inu (SHIB) i dag?

Stemningen i kryptomarkedet er akkurat nå veldig nervøs. Markedet har generelt vært gjennom perioder med volatilitet de siste dagene, og meme-mynter som SHIB har fått massive treff. Inntil sentimentet forbedrer seg, kan SHIB fortsette den nedadgående trenden på kort sikt. Av denne grunn kan det være fornuftig å vente litt lenger for å se hvordan prisen vil utvikle seg.