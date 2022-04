Algorand (ALGO) har sett noe bearish press denne uken. Mynten har som et resultat falt under en viktig støttesone. Men ALGO kuan fortsatt komme veldig raskt tilbake og levere en avgjørende tosifret opptur. Her er det du trenger å vite:

ALGO har falt litt under den avgjørende støtten på $0,687

Mynten kan imidlertid sprette tilbake over denne prisen på kort tid

Algorand vil øke til $0,814 hvis dette skjer.

Datakilde: Tradingview

Algorand-prisprediksjon- Hvorfor oppsidepotensialet gjenstår

Et fall under viktige støttesoner er aldri en god ting for noen mynt. Det faktum at ALGO har tapt $0,687 kan være et stort slag. Vi ser det imidlertid ikke slik. Faktisk er den generelle konsensus at ALGO sannsynligvis vil komme tilbake veldig raskt, og gjenvinne støtten i prosessen.

Når dette skjer, vil vi se prishandlingen konsolidere seg over $0,687 før ALGO stiger mot $0,814. Dette vil gi en oppgang på rundt 20 % for okser. Dessuten viser andre momentumindikatorer, inkludert RSI, at mynten er bullish akkurat nå.

Til tross for dette har ALGO hatt så mange falske utbrudd i april. For eksempel, i begynnelsen av måneden, dannet mynten et betydelig bunnreverseringsmønster som lovet å gi massive gevinster. Men ALGO klarte ikke å følge med, og i stedet steg mynten bare beskjedent før den falt ned igjen. Selv om en økning mot $0,814 kan sees på som et bullish breakout, forventer vi ikke at det vil vare lenge.

Er Algorand et godt kjøp i dag?

Vel, basert på det underliggende grunnlaget, er Algorand (ALGO) uten tvil en stor kryptoaktiva å kjøpe. Hvis du vil ha den på lang sikt, står du fritt til å kjøpe det nå.

Fra et kortsiktig perspektiv har ALGO et visst oppsvingspotensial. Mynten kan øke rundt 20 % i løpet av den kommende uken. Men på grunn av økt volatilitet i markedet, ikke hold posisjonen din lenge.