Etter å ha nådd all-time high i begynnelsen av april, har Zilliqa (ZIL) falt kraftig ettersom investorer fortsetter å låse inn profitt fra den meteoriske oppgangen. Mynten er imidlertid fortsatt utsatt for ytterligere ulemper. Mer om dette senere i innlegget, men først, her er de viktigste takeawayene.

ZIL har falt under det avgjørende etterspørselsområdet mellom $0,097 og $0,121.

Mynten er nå fast i en bearish trend med svært lite oppadgående momentum.

Unnlatelse av å gjenvinne etterspørselsområdet nevnt ovenfor vil føre til en nedgang på 45 %.

Datakilde: Tradingview

Zilliqa (ZIL) – Nedsiderisikoen å merke seg

Mars var den beste måneden for Zilliqa. Mynten klarte å øke med over 500 %, og overgikk alle andre store mynter i markedet med en enorm margin. ZIL nådde faktisk sin all-time high 1. april. Den handlet for rundt $0,230 på den tiden.

Men etter en slik meteorisk oppgang var en episk korreksjon uunngåelig. Da investorene begynte å ta fortjenesten sin, falt mynten kraftig. For øyeblikket har ZIL mistet nesten 150 % av ATH. Avgjørende er at mynten har sklidd under en viktig etterspørselssone som strekker seg fra $0,097 og $0,121.

Dette er et tegn på stor svakhet, og faktisk er ZIL nå bearish. Hvis mynten ikke klarer å gjenvinne denne etterspørselssonen, vil prisaksjonen svekkes ytterligere. Faktisk kan ZIL dykke med ytterligere 50 % før den finner noen etterspørsel.

Er Zilliqas okser overkjørt?

Ja, for øyeblikket er okseløpet som ZIL rapporterte i mars og starten av april borte. Vi forventer ikke at mynten skal teste sin ATH på nytt når som helst snart.

I stedet vil ZIL forbli bearish de neste ukene. Mynten kan bunne på $0,05, omtrent nærmere der den var før okseløpet i mars. Korreksjonen vi alle forventet vil nå være fullført.