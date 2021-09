Brukere kan eksperimentere med en rekke verdier fra den virkelige verden, før de frigjøres på Centrifuge Chain

Altair Network har blitt Kusamas tiende parachain, etter at de ble annonsert som vinneren av den niende parachain-auksjonen.

Detaljer fra auksjonen viser at 11 201 interessenter fra Altair Network gikk inn med 187 835 KSM-tokens for å fremme prosjektet. På tidspunktet da vinneren ble annonsert var KSM-tokenene verdt mer enn $61,3 millioner, dermed lå Altair foran alle konkurrentene og ble den niende vinneren av Kusamas parachain-auksjon.

De 11 201 deltakerne som bidro ved å låse sine tokens kommer til å motta 430 AIR-tokens i belønning for hver KSM-token de bidro med. Denne belønningen er en del av en pool med 79,8 millioner tokens, og representerer 15,8% av de totalt 505 millionene i belønnings-poolen. Belønningene som deles ut i denne omgangen vil utgjøre 25% av de planlagte 79,8 millionene, disse blir frigjort og fordelt umiddelbart.

De gjenværende 75% av belønningene kommer til å deles ut i løpet av de neste 48 ukene, som er tidsperioden brukernes KSM-tokens er låst i. Ifølge Parachain.info strekker denne tidslinjen seg fra 29 september til 5 august 2022, da Altairs parachain-plass går ut.

Hva er Altair Network?

Altair er bygget på den samme kodebasen som Centrifuge Chain, og er et desentralisert nettverk hvor brukere kan bygge, teste og finansiere verdier. Nettverket tilrettelegger for et eksperimentelt miljø, slik som Kusama gjør for Polkadot, og kalles ofte et ‘canary network’ hvor man kan teste verdier før de publiseres.

Som parachain-vinner er Altair nå klare for å kunne tilby et økosystem hvor verdier fra den virkelige verden kan bli ‘tokenisert’ og finansiert før de lanseres på Centrifuge. Verdier som kommer til å bli finansierte inkluderer blant annet sjeldne kunstverk og NFT-er.

Altair ønsker å benytte sin interoperabilitet-funksjonen for å skape en bro til Polkadot (DOT), Ethereum (ETH) og Kusama (KSM).