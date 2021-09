Midlene vil hjelpe utviklere med å ta fatt på nye prosjekter som bygges på Cardano

Cardano (ADA) har fått en massiv boost i form av en solid investering fra EMURGO, et blokkjedeselskap som hjalp til med å bygge Cardanos økosystem.

EMERGO publiserte en kunngjøring hvor de fortalte at selskapet vil investere $100 millioner i Cardano for å bidra med å finansiere prosjekter relatert til desentralisert finans (DeFi), non-fungible tokens (NFT) og læringsressurser for blokkjedeteknologi.

Midlene skal brukes gjennom to investeringsplattformer med navnene Emurgo Africa og Emurgo Ventures. Ifølge EMURGO jobber de to finansieringsplattformene allerede på tre Cardano-fokuserte prosjekter: Adanian Labs, Adaverse og Milkomeda.

Adanian Labs er et teknologiprosjekt basert i Afrika som fokuserer på startups som ønsker å bygge på Cardanos plattform. Adaverse er et ventureprosjekt knyttet til Everest Ventures, og ønsker å inkubere startupselskaper på kontinentet som bygger på Cardano-nettverket. Det tredje prosjektet, Milkomeda, er en dcSpark sidechain som tilrettelegger for interoperabilitet mellom Cardano og Layer 1-løsninger.

EMURGOs økonomiske innsprøytning i Cardanos prosjekter kommer i en kritisk periode for smartkontraktplattformen, i kjølvannet av Alonzo-oppgraderingen. Initiativene som skapes på tvers av hele økosystemet skal styrke Cardano som en stor blokkjedeplattform klar for å fasilitere viktige funksjoner.

De mange prosjektene som utarbeides innen desentralisert finans, NFT-er og andre blokkjedebaserte sektorer kan gjøre Cardano til en svært attraktiv plattform. Samtidig kommer nok også investorer i markedet til å anse nyheter som disse som en bullish indikator for Cardanos ADA-coin og dens pris i tiden fremover.

ADA ligger for øyeblikket på rundt $2,08 på de fleste børsene, og kryptovalutaens totale markedsverdi på $66,7 milliarder gjør Cardano til den tredje største blokkjedeplattformen i verden. Ethereum (ETH) og Bitcoin (BTC) er de to største.