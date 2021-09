Bulls kan forsøke å skape en breakout opp til $0,35, og deretter klatre helt til $0,53 dersom de klarer å holde prisene over nivået på $0,30

Hedera Hashgraph ligger i skrivende stund nær $0,33 i det bulls kjemper for å holde bears unna etter noen brutale dager i forbindelse med markedsomfattende sell-offs.

Prisen for HBAR har sunket med nesten 44% i løpet av de siste to ukene, et fall som sannsynligvis ble utløst av Bitcoins nylige krasj ned til $40 000. Dette skjedde samtidig som at også sentimentet blant investorer har surnet takket være Kinas nye forbud mot både mining og trading av kryptovaluta.

Prisutsikter for HBAR

Den interessante sonen for Hedera Hashgraph-prisen vil nok være mellom $0,30 og $0,35 i den nærmeste tiden, området under disse nivåene åpner for kritiske mål for selgere.

Fallet fra rekordhøye $0,57 kom noen få måneder etter at bulls hadde klart å kjempe seg ut av en fire måneder lang nedgangsperiode. Prisstigningen førte til at HBAD/USD klatret fra $0,15 i midten av juli opp til rekordhøyden, før den nå har falt kraftig og tester en tidligere støttesone nær $0,30.

HBAR har fortsatt en stigende trend i den daglige prisgrafen, og det er fortsatt potensiale til ytterligere stigning.

Så lenge prisen holder seg over denne linjen vil en økning opp til $0,35 sannsynligvis resultere i at bulls igjen kan teste nivåene ved både $0,40 og $0,53.

HBAR/USD daglig prisgraf. Kilde: TradingView

Likevel kan redusert handelsvolum og en generell nedgang for flere kryptovalutaer føre til at HBAR-prisen bryter under ankeret ved $0,30 for å på nytt teste 100 SMA-et ($0,25).

Et slikt fall vil skape muligheter for at investorer kan ‘buy the dip’, men skulle ikke prisen klare å holde seg over etterspørselssonen ved 100 SMA-et vil utsiktene være mer bearish. Dette perspektivet støttes også av at RSI-en ligger under 50, og MACD-indikatoren som viser en bearish crossover og ser ut til å styrkes i den negative sonen.

Dersom bulls mister $0,25-sonen til bears kan det oppstå panikksalg som utløser ytterligere tap og en nedgang til $0,15 for HBAR/USD.