Kryptoinvestorer over hele verden høstet store overskudd i 2021, med realiserte gevinster på 163 milliarder dollar

I en land-for-land-sammenlikning ledet amerikanske investorer med 47 milliarder dollar.

Chainalysis rapporterer at parabolske prisgevinster for Bitcoin og Ethereum bidro massivt.





En ny rapport fra blokkjedeanalysefirmaet Chainalysis avslører at 2021 var et godt år for kryptoinvestorer.

I følge rapporten , utgitt 20. april, nådde globale kryptovaluta-realiserte gevinster $163 milliarder, noe som representerer en mer enn 400% økning sammenlignet med gevinster sett et år tidligere.

Ifølge firmaet hjalp de stigende prisene på de ledende kryptovalutaene Bitcoin (BTC) og Ethereum (ETH) investorer med å presse sine årlige gevinster fra 32,5 milliarder dollar registrert i 2020.

Både BTC og ETH noterte nye rekorder i 2021, med Bitcoin som nådde priser over $69 000 per mynt da Ether, den opprinnelige mynten på Ethereum-blokkjeden, kjærtegnet en ny topp over $4 800.

Og til tross for at de endte året lavere, var de to myntene fortsatt langt over den årlige åpningen, noe som betyr at de fleste investorer avsluttet året med store gevinster.

Ethereum har så vidt fått tak i Bitcoin

En av de observerbare trendene Chainalysis gjorde for året var kryptoens nest største kryptovaluta etter marked. Ethereum trakk inn flere realiserte gevinster enn kongen av krypto BTC.

Mens totale realiserte gevinster over hele kloden fra Ether nådde 76,3 milliarder dollar, anslås det samme tallet for Bitcoin til 74,7 milliarder dollar.

I følge Chainalysis skyldtes Ethereums fordel i forhold til Bitcoin i stor grad en eksplosjon i desentralisert finans (DeFi).

Amerikanske investorer toppet med 47 milliarder dollar

Ser vi på land-for-land-sammenlikningen i rapporten, ligger amerikanske kryptoinvestorer en mil foran de andre. I 2021 nådde amerikanske investorers realiserte gevinster 47 milliarder dollar. Tallet er mye høyere enn Storbritannias (8,2 milliarder dollar), Tysklands (5,8 milliarder dollar), Japans (5,5 milliarder dollar) og Kinas (5,1 milliarder dollar).

Russiske investorer var blant de 10 beste med 4,3 milliarder dollar fra kryptoinvesteringer.

Ifølge rapporten ligger kinesiske investorer etter sine amerikanske, britiske og tyske motparter når det gjelder realiserte gevinster i 2021.

Mens Kinas totale realiserte gevinster hoppet fra 1,7 milliarder dollar i 2020 til 5,1 milliarder dollar i fjor, var vekstraten på 194 % lavere enn de tre andre store markedene.

Krypto-investorer i USA registrerte et hopp på 476 % i realiserte gevinster på digitale eiendeler. Storbritannia hadde 431% mens Tyskland registrerte en økning på 423%. Ifølge Chainalysis, » Kinas lavere vekstrate reflekterer mest sannsynlig nedgang i landets kryptovalutaaktivitet etter regjeringens inngrep. ”