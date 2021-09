Et nytt forskningsteam hos den britiskbaserte bank- og finanstjenestetilbyderen forventer at Bitcoin kommer til å nærme seg $100 000 tidlig neste år

Forskere ved Standard Chartered spår at Bitcoin kommer til å nå $100 000 tidlig neste år, og mener at kryptovalutaen kommer til å ta med seg Ether på vei opp. Teamet la til at de har gitt Bitcoin en strukturell verdi på mellom $50 000-$175 000, mens Ether havner mellom $26 000 og $35 000.

En rapport publisert av analytikerene tirsdag mener at Bitcoin, som har ligget nær $50 000 de siste dagene, potensielt kan stige helt opp til $175 000. På det tidspunktet vil Ether kunne nå $35 000. Ifølge Geoff Kendrick fra Standard Chartered er en av de viktige faktorene som bidrar til dette halveringen som foregår hvert 4,5 år.

«Jeg tror at den viktigste driveren er den sykliske naturen som oppstår som følge av halveringen av Bitcoin, hvor antall nye Bitcoins som utstedes halveres hvert 4,5 år,» oppga han.

Kendrick, som leder avdelingen for markeds- og kryptoresearch i selskapet, anslår at Bitcoin på kort sikt kan nå $100 000 sent i år eller tidlig i 2022. Han la også til at Ether potensielt kan stige til $15 000 i løpet av første halvdel av 2022.

Teamet hos Standard Chartered er sikre på at Bitcoin kommer til å etablere seg som det vanligste alternativet for peer-to-peer-transaksjoner i en kontantløs verden. Forskningsteamet påpekte også Bitcoins mangel på bruksområder, og mener Bitcoin er begrenset til peer-to-peer-transaksjoner og som en verdioppbevaring. Ether, derimot, har en rekke bruksområder som kan påvirke utviklingen av nye finansmarkeder.

«ETH er i større grad en fasilitator for en større programvareplattform som kan drifte et utvalg desentraliserte applikasjoner (dApps) og kontrakter, som sammen skaper Ethereum-nettverket. Dette åpner opp for mange flere bruksområder,» sto det i rapporten.

Videre har forskerne observert at for Ethereum vil de regulatoriske risikoene være større, fordi det forventes at SEC vil klassifisere kryptovalutaen som en equity i fremtiden.

«Det er en betydelig risiko for Ethereum at SEC på et tidspunkt vil klassifisere den på samme måte som en equity,» fortalte Kendrick.

Standard Chartered har allerede funnet seg til rette i kryptoindustrien etter at de tidligere i år kunngjorde lanseringen av sin egen megler- og børsplattform for digitale verdier for institusjonelle klienter.