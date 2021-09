Ukraina er blant de seneste landene som har begynt å ta kryptovaluta inn i varmen, og landet ønsker nå å gi kryptorelaterte selskaper og kryptobørser større frihet

Det har i en lengre periode vært usikkerhet forbundet med lovligheten av digitale verdier i Ukraina. Kryptovalutaer som Bitcoin har befunnet seg i en gråsone uten noe konkret lovverk som har definert deres status i landet. Den kan nå, som Kyiv Post rapporterer om, ser det ut til at disse uklarhetene snart vil forsvinne, da ukrainske lovgivere har vedtatt et lovforslag som vil lovliggjøre kryptovaluta. Lovforslaget vil også føre til at kryptoindustrien i landet blir regulert.

«Denne loven regulerer de juridiske forholdene som oppstår i forbindelse med digitale verdier i Ukraina, den definerer rettigheter og forpliktelser til aktører i industrien, samt landets generelle politikk rundt virtuelle eiendeler,» står det i utkastet av lovforslaget.

Den andre avstemningen for det kryptorelaterte lovforslagets endte med en nesten enstemmig avgjørelse, med 276 stemmer for og kun seks stemmer mot. Neste steg for lovforslaget er en vurdering fra landets president, Volodymyr Zelensky. Den ukrainske kryptoindustrien kommer endelig til å få litt etterlengtet struktur dersom presidenten vedtar loven.

Aktører i kryptoindustrien kommer da til å kunne operere fritt, noe som betyr at internasjonale blokkjedeselskaper får mulighet til å involvere seg i landets kryptosektor. Selskapene vil også få tillatelse til å jobbe direkte med de tradisjonelle bankinstitusjonene.

Kryptoeiere vil også nyte godt av loven dersom den blir godkjent, ifølge viseminister for digital utvikling, Alex Bornyakov. Disse vil ved hjelp av loven få juridiske hjelpemidler og beskyttelse, for eksempel dersom de blir frastjålet sine midler.

Viseministeren påpekte at lovforslaget vil spille en kritisk rolle når det kommer til å fremme vekst i landets kryptoindustri. Forslaget betyr at ukrainske aktører får anledning til å drive internasjonale kryptobørser, så lenge de etterlever gjeldende registreringsprosedyrer og rapporteringskrav.

Innføringen av loven vil føre til opprettelsen av The National Virtual Assets Regulatory Service (NVARS), med oppgaver som blant annet lisensiering av kryptoselskapene i det europeiske landet. I tillegg vil viseministeren for digital utvikling få i arbeid å overvåke markedet, med hjelp fra landets kommisjon for verdipapirer og aksjemarkeder, samt Ukrainas nasjonalbank der det er behov.

Det er viktig å merke seg at selv om man etter innføringen av denne loven har lov til å eie kryptovaluta, så vil det ikke i seg selv medføre at kryptovaluta blir ansett som et lovlig betalingsmiddel. Ukrainsk hryvnia, den lokale valutaen, vil fortsatt være den eneste gyldige valutaen for slike transaksjoner.

På tross av at Bitcoin blir mer akseptert i Ukraina er ekspertene fortsatt bekymret for at innføringen av for mange reguleringer vil kunne kvele den stadig økende utviklingen av kryptoindustrien i landet, og relaterte bedrifter.