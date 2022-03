ANC, det opprinnelige symbolet til Anchor Protocol, skyter i været på en rekke lukrative partnerskap, som med 777s Casino for å bygge den første bettingplattformen på Terra. Hvis du vil vite mer om ANC – hva det er, om det er verdt å kjøpe, og de beste stedene å kjøpe ANC nå, har du kommet til rett sted.

Anchor Protocol (ANC) er et pengemarked mellom stablecoin-låntakere og långivere. Det gir låntakere ANC som incentiv for dem til å ta opp lån. Kursen som tilbys långivere er ganske tiltalende på i underkant av 20%.

Anchor Protocol er en spareprotokoll på Terra, som har som mål å tilby trygge, balanserte avkastninger på Terra stablecoin-innskudd. Den ble opprettet av Terraform Labs i mars 2021.

Du kan sette inn ANC for å lage nye styringsmålinger, som brukere som spiller ANC kan stemme på.

Etter hvert som kryptovalutaene begynte å falle, falt etterspørselen etter lån, noe som tok ANC-myntprisen ned med seg. ANCs pris økte etter en kontantinnsprøytning til reservene i februar. Men er dette bærekraftig? Vi skal se på dette spørsmålet i de følgende avsnittene.

Digital Coin Price gir en moderat bullish spådom, og spår at myntprisen når $9,37 i 2027. Innen 2031 vil 1 ANC handles for $18,66.

Price Prediction er mer optimistisk. De spår en gjennomsnittspris på $5,18 i 2022, $15,44 i 2025 og $33,89 i 2027. Innen 2031 vil 1 ANC bytte eier for $157.

Just 8 days ago we were at $10 billion TVL on @anchor_protocol

Today, at a massive $11.8 billion. More and more people are seeing the true value of Anchor and Terra

$100bn TVL incoming! pic.twitter.com/Jpkoxu2Vh5

— Fynn 🌖 (@FynnToTheMoon) February 25, 2022