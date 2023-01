ApeCoin (APE) prisprognose: Her er grunnen til at Metacade (MCADE) vil overgå Apecoin i 2023

Investorer innen krypto reflekterer over et tøft år mens de aktivt søker etter muligheter for livsendrende gevinster. Det er ingen overraskelse at en av de mer etablerte prosjektene som ApeCoin blir nøye vurdert, men det er nykommeren Metacade som virkelig begynner å riste opp i ting.

Fortsett å lese for å lære mer, og finn ut om Metacade og ApeCoin prisprognose nedenfor kan hjelpe til med å kaste lys over den beste investeringen for hardt opptjente penger.

Hva er Metacade?

Metacade har inntatt en verden av gaming, og ønsker å etablere et nytt fellesskap som smelter sammen det beste fra både spill og krypto til en oppslukende opplevelse – slik at spillere og kryptoelskere kan ha kontakt med hverandre mens de spiller favorittspillene sine.

Metacade har satt som mål å gi spillere en plattform med alt på ett sted. Viktigst av alt, Metacade har en play-to-earn arkade med ambisjoner om et stort antall titler som lar brukere tjene belønninger i prosessen – inkludert delta i konkurranser og turneringer og andre måter å engasjere seg i samfunnet på. Prosjektet støtter også innsats for token-innehavere, slik at MCADE-eiere kan tjene en passiv inntekt mens de bidrar til økosystemet.

Hvordan fungerer Metacade?

Metacade bruker MCADE-tokenet gjennom hele plattformen. Det er nødvendig for å aktivere mye av funksjonaliteten som tilgang til spill, samt for deltakelse i konkurrerende spillturneringer og premietrekninger.

Det nyeste elementet er Metagrants, hvor finansiering for metavers spillutvikling vil være tilgjengelig for talentfulle spilldesignere. Token-innehavere i Metacadesitt fellesskap kan stemme på hvilke prosjekter som blir finansiert, og senere kan de til og med tjene belønninger for å teste selve spillene de støttet. Alt dette kan skje takket være en av plattformens kjernefilosofier vedrørende Work2Earn.

Teamet bak Metacade jobber for å oppnå full Dao-styring innen 4. kvartal 2024. Dette vil innebære å overlate nøkkelroller og ansvar til Metacade-fellesskapet slik at det blir en fullstendig fellesskapbemannet virksomhet. For å sikre at prosjektet holder den høyeste standarden som kreves i Web3, har Metacade levert sine spesifikasjoner, smart kontrakt og team for en CertiK-revisjon .

Metacade ser ut til å bli en utrolig investeringsmulighet, med alle tegn som peker mot en lys fremtid, og med et enormt potensial for både utviklere og spillere som leter etter nye muligheter på Web3-plattformer.

MCADE kryptomarked prisprognose

MCADE er det mektige verktøyet som brukes på hele Metacade-plattformen. Bortsett fra innsatstransaksjonene gir den også to omfattende bruksområder: Som et byttemiddel og innenfor Metacade belønningssystem.

Verdielementet til MCADE betyr at etter hvert som adopsjonen øker, øker behovet for mer MCADE som skal holdes av brukerbasen. Når flere brukere vil spille spill, søker utviklere finansiering så vel som en rekke andre spillaktiviteter tilrettelagt av Metacades økosystem.

Opprettholdelse av brukere blir hjulpet gjennom belønningene som tilbys på plattformen, ytterligere styrket av fordelene med sikkerhets- og transaksjonsgebyrene som følger med å være på Ethereum-nettverket. Alt dette betyr at prosjektet sannsynligvis vil fortsette å bygge fremdrift, noe som betyr vedvarende etterspørsel etter MCADE-tokenet.

I lys av disse faktorene virker det tydelig at prisen på MCADE vil øke betydelig. Dette vil sannsynligvis skje så snart som i 2023 på grunn av det spennende veikartet – lanseringen av den klassiske arkaden og tildeling av første Metagrant. Etter hvert som flere brukere begynner å se den spennende virkeligheten til plattformen og FOMO slår til, er ikke et prisanslag på 30x fra presale utelukket.

Når det gjelder en prisprognose lenger inn i fremtiden, er det nyttig å se på markedsverdien for prosjekter som Sandbox, som komfortabelt oppnådde en markedsverdi på $ 6 milliarder i 2021 til tross for en liten brukerbase. Som sådan er en markedsverdi på $ 20 milliarder for Metacade oppnåelig hvis visjonen deres fortsetter å holde stø kurs i løpet av de neste årene, noe som betyr at prisen kan øke 1 000x til $ 10.

ApeCoin kryptomarked prisprognose

ApeCoin er i seg selv relativt nytt etter å ha blitt lansert i mars 2022, og har blitt vedtatt av de populære NFT-utgivelsene Bored Ape Yacht Club (BAYC) og Mutant Ape Yacht Club (MAYC). Bored Ape økosystem fokuserer på NFT, og spesielt samleobjekter og kunst.

Ambisjonen til ApeCoin, drevet av fellesskapet gjennom en Dao, er å prøve å la fellesskapsstyring skape et kunst-først økosystem som kan gi verdi til kreative næringer.

ApeCoin prisprognose er vanskelig å spå, men med så mange ukjente og regulatoriske bekymringer i USA er det vanskelig å se en dramatisk prisstigning. Hvis ApeCoin kan stige med 20 % til $ 4.60 i 2023, vil det bli ansett som en stor suksess for prosjektet. Derfor tror mange at Metacade sannsynligvis vil overgå dette velkjente prosjektet før heller enn senere.

Metacade – forventet dramatisk prisstigning

Utfordringene APE står overfor gjør ApeCoin gir en nøktern prisprognose, men det er fortsatt en sjanse for en rimelig oppgang. Derimot er det vanskelig å ignorere potensialet som Metacade tilbyr. En gjennomgang av Metacade og ApeCoin prisprognose gir alle rasjonelle investorer kun ett reelt valg for livsendrende gevinster.

Det er ikke rart at Metacade, selv i de tidlige stadiene, tiltrekker seg så mye oppmerksomhet fra kryptomiljøer. Med trinn 1 av presale i gang, vil de tilgjengelige MCADE-token sannsynligvis bli sikret av erfarne investorer veldig snart.