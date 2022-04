Apecoin (APE) har hatt en konsekvent nedadgående trend de siste fire dagene. Men i dag har mynten kommet tilbake og ser ut til å ha snudd trenden. APE er imidlertid ikke ferdig ennå. Flere gevinster kan komme ettersom hvalakkumuleringen fortsetter. Her er hovedfakta:

APE kan øke verdien med 22 % i det nylige okseløpet

Mynten kan imidlertid møte salgspress etter å ha passert $15.

APE har økt med 10 % de siste 24 timene.

Datakilde: Tradingview

Apecoin – Det bullish oppsettet

Etter å ha nådd en topp på $17,46-prisen i mars, har APE slitt med å finne noe anstendig momentum. I stedet begynte mynten å spiralere nedover. Men det ser ut til at denne nedadgående trenden nå er i ferd med å snu. Faktisk var APE opp 10 % i løpet av de siste 24 timene.

Denne nylige oksekjøringen kan utløse et rally på 22 % ettersom hvaler fortsetter å samle mynten. RSI viser også at APE bygger momentum. Så lenge prishandlingen forblir over $10 i dagene fremover, kan vi forvente flere gevinster på kort sikt.

Det er imidlertid et begrenset oppsidepotensial her. De siste dagene har området mellom $14,23 og $15,98 vist seg å være en seriøs salgssone for investorer. Vi forventer ikke at dette endres med det første. Selv om oppgangen på 22 % er meget mulig, vil APE sannsynligvis trekke seg lenger ned i det øyeblikket den treffer salgssonen ovenfor.

Hvordan tjene på dette oppsettet

Det er ikke mye nedsiderisiko akkurat nå for APE. Etter fire nededager på rad ser det ut til at mynten er klar for bedre avkastning. Den beste inngangsprisen vil være mellom $11,5 og $12,5. Det er sannsynlig at APE vil stige over $14 i dagene som kommer. Dette ville være det perfekte tidspunktet for å selge og ta minst 15 % i fortjeneste.