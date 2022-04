ApeCoin-prisprediksjon: Vil APE stige over $20?

Det bemerkelsesverdige prisstigningen til ApeCoin fortsetter mens økosystemveksten fortsetter. APE-tokenet handles til $18,18, som er nær det høyeste nivået på $19,50. Den har steget med mer enn 147 % fra det laveste nivået 17. mars, noe som bringer den totale markedsverdien til over 5,2 milliarder dollar. Så, er ApeCoin et godt kjøp?

Hvorfor stiger APE?

ApeCoin er en av de nyeste kryptovalutaene som finnes. Det er det opprinnelige symbolet til Bored Ape Yacht Club (BAYC), et av de største NFT-økosystemene i bransjen. I følge CoinMarketCap har den en total markedsverdi på 1,35 millioner ETH som for tiden er verdt mer enn 3 milliarder dollar. Dens Mutant Ape Yacht har også reist seg.

ApeCoin-prisen har steget kraftig ettersom økosystemveksten har akselerert. Utviklerne håper at en metavers plattform vil stimulere til vekst av økosystemet. Investorer tror at økosystemet vil føre til mer vekst av metaverse- og NFT-industrien. Dens metaverse-plattform vil bli kjent som Otherside.

Likevel er det bekymringer om myntens konsolidering med tanke på at over 52 % av myntene holdes av dens innsidere. Og de fleste av NFT-kjøpene vil gå tilbake til disse innsiderne, som samlet inn 450 millioner dollar fra investorer forrige måned. Faktisk, i et notat, sa The Verge:

«Gründere og investorer som handler selv; en hypemaskin i overdrive; og en økende frakobling mellom web3 vi ble lovet og den som handles på kryptobørsene. Og når den gjør det, ville jeg ikke bli overrasket over å se at desentralisering er det første offeret.»

ApeCoin-prisprediksjon

Firetimersdiagrammet viser at APE-prisen har vært i en sterk bullish trend den siste tiden. Mynten har klart å bevege seg over det viktige motstandsnivået på $15,50, som var det høyeste nivået 28. mars. Den har også beveget seg over 25-dagers og 50-dagers glidende gjennomsnitt, mens Relative Strength Index (RSI) har beveget seg litt under det overkjøpte nivået.

Derfor er det en sannsynlighet for at ApeCoin-prisen vil fortsette å stige på kort sikt ettersom okser målretter nøkkelmotstanden til $20.