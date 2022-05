ApeCoin (APE) har fått bullish momentum etter at Elon Musk, Tesla-sjef og SpaceX-eier, endret Twitter-profilbildet sitt til en samling av flere Bored Ape Non-Fungible Tokens (NFT). Midtpunktet i collagen inneholdt et sjeldent BAYC-stykke med gyllen pels.

I skrivende stund handlet APE for $15,81, opp 3,25% etter å ha nådd en daglig topp på $17,55, grepet fra Musk har hjulpet mynten til å bryte nedtrenden den har opplevd. Dessuten økte salget av Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT-kolleksjonen også etter flyttingen.

Musk kommenterte bildet og sa «det virker ganske fungibelt»

April har vært en av de beste månedene for APE med tradere som forutså lanseringen av Yuga Labs, Bored Ape Creator og en ny metavers kalt Otherside, selv om tokenprisen fortsatte med nedgangen til tross for Yuga Labs» innsats for å opprettholde token-rallyet.

Musks trekk tiltrekker allerede kontroverser med lederen for digital kunst ved auksjonshuset Sothebys, Michael Bouhanna, som sa at Musk brukte bildet uten deres tillatelse og krevde kreditt for det eller å få det slettet

@elonmusk as much I admire your work I’d like you to remove your pfp that I created for our Sotheby’s sale. Or you credit me 😂. Happy to send you the original file minted with the buyer approval 🫡 pic.twitter.com/e83ZyxWGH5

— Michael Bouhanna (@michaelbouhanna) May 4, 2022