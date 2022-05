Chainlink er et stort blokkjedeprosjekt som er mye brukt av de fleste utviklere av desentralisert finans (DeFi) og ikke-fungible tokens (NFT). Det er en relativt annerledes plattform enn andre blokkjedenettverk som Cardano og Ripple. I denne artikkelen vil vi forklare de fem grunnene til at vi mener at Chainlink er en god investering for både kortsiktige og langsiktige investeringer.

Hva er Chainlink?

Før vi identifiserer de fem grunnene til at Chainlink er en god investering, la oss forklare hva nettverket er og hvordan det fungerer. Chainlink er et smart orakelnettverk som hjelper til med å gi off-chain data til on-chain økosystemer som de i DeFi og non-fungible tokens (NFT).

For eksempel trenger en utvikler som bygger en desentralisert aksjehandelsplattform en markedsfeed på børsnoterte aksjer. Derfor, i stedet for å forholde seg direkte til utvekslinger, samarbeider de med Chainlink, som har alle disse dataene og verktøyene for å inkorporere dem i økosystemene deres.

Det samme gjelder andre bransjer. Et godt eksempel på disse bransjene er sportsbetting, som også blir forstyrret av blokkjedeprosjekter. For at en desentralisert spillplattform skal fungere godt, må den ha tilgang til troverdige data om spill. Chainlink kan gi disse tallene.

De siste månedene har Chainlink lagt til flere løsninger til økosystemet. For eksempel lanserte den nylig Keepers, som er en automatiseringsplattform for smarte kontrakter. Den har også introdusert bevis på reserver, kommunikasjonsverktøy på tvers av kjeder og VRF-plattformer.

LINK er styringstokenet for Chainlink-økosystemet. Det er en ledende kryptovaluta som har en markedsverdi på mer enn 5,4 milliarder dollar, noe som gjør den til den 26. største kryptovalutaen i verden.

Chainlink har en dominerende markedsandel

En grunn til at Chainlink er en god investering er at den har en dominerende markedsandel i orakelindustrien. Mens antallet orakler i bransjen øker, er Chainlink den mest populære. Det har blitt omfavnet av noen av de ledende aktørene innen DeFi som Aave, Uniswap, Anchor Protocol og Curve Finance.

I følge DeFi Llama har Chainlink en samlet verdi sikret (TVS) på mer enn 53 milliarder dollar, noe som gir den en markedsdominans på 54 %. Den nest største aktøren i bransjen er Internal, som har en TVS på over 17 milliarder dollar, og Maker som kun har 2 prosjekter med en TVS på over 13 milliarder dollar.

Derfor er det faktum at det har en god markedsandel og merkevareomdømme en positiv katalysator for Chainlink.

Stor markedsstørrelse

Chainlink er en ledende aktør i en bransje som har et enormt potensial. For eksempel har den desentraliserte finansindustrien en total verdi låst (TVL) på mer enn 200 milliarder dollar. Dette er en bemerkelsesverdig vekst med tanke på at sektoren ikke eksisterte for noen år siden.

Mens bransjen er svært volatil, mener analytikere at den representerer fremtidens finans. En fremtid der folk vil omfavne konseptet med smarte kontrakter på alle områder av deres økonomiske liv som sparing og investeringer.

Analytikere forventer at DeFi- industrien vil bli mer enn 100 ganger større enn den er nå. Derfor, hvis denne spådommen går i oppfyllelse, er det en sannsynlighet for at Chainlink vil ha en rolle å spille i det.

Det samme gjelder for andre bransjer som kommer til å bli tokenisert. For eksempel forventes den desentraliserte bettingindustrien å gjøre det bra på grunn av eksisterende regelverk i bransjen. Hvis dette skjer, vil Chainlink ha en rolle å spille.

Det er andre næringer som kommer til å dra nytte av desentralisering. Chainlink har for eksempel et samarbeid med Weather Channel, som betyr at folk kan bruke disse dataene til å utvikle applikasjonene sine.

Chainlink er undervurdert

Noe av det viktigste med å investere er å alltid kjøpe en eiendel som er relativt undervurdert. Etter mitt syn tror jeg at Chainlink er en av de mest undervurderte kryptovalutaene rundt om i verden.

I skrivende stund handles mynten på det laveste nivået den har vært siden januar 2021. Den har også falt med mer enn 78 % fra det høyeste nivået i 2021. Markedsverdien har også falt til kun 5 milliarder dollar.

Derfor tror jeg at Chainlink er en svært undervurdert kryptovaluta. For det første, mens markedsverdien er på 5 milliarder dollar, har den bidratt til å sikre mer enn 54 milliarder dollar i eiendeler. Dette er et tegn på at det er mer plass for den å vokse.

Årsaken til undervurderingen er at mange mennesker ikke vet mange detaljer om plattformen og hva den gjør.

Korrelasjon med andre eiendeler

En annen grunn til at du bør investere i Chainlink er at den har en sterk korrelasjon med andre eiendeler som aksjer og kryptovalutaer. En nærmere titt i blokkjedeindustrien viser at de fleste kryptovalutaer har falt kraftig de siste månedene.

For eksempel har Bitcoin gått fra rundt $68 000 i november 2021 til nåværende $38 000. Tilsvarende har Ethereum flyttet seg fra rundt $5.000 til $2.800. Totalt har markedsverdien for alle digitale mynter falt fra mer enn 3 billioner dollar til rundt 1 milliard dollar.

Andre eiendeler som aksjer har også gått ned. Dette betyr at den nåværende svakheten til Chainlink ikke er et isolert tilfelle. Dette betyr at mynten vil sprette tilbake når de andre gjør det samme.

Eric Schmidt er en strategisk rådgiver

Til slutt er Chainlink en god investering på grunn av det faktum at Eric Schmidt, tidligere administrerende direktør og styreleder i Google, er en strategisk rådgiver. Dette er en bemerkelsesverdig ting på grunn av rikdommen av erfaring han bringer til nettverket og det faktum at han har mange forbindelser på de riktige stedene. Som du husker, er Schmidt personen som bidro til å transformere Google til et av de viktigste selskapene i verden. I et notat sa Chainlinks grunnlegger:

«Erics erfaring og innsikt rundt bygging av globale programvareplattformer for neste generasjons innovasjon vil være uvurderlig når vi hjelper utviklere og institusjoner til å innlede en ny tid med økonomisk rettferdighet og åpenhet.»