Apecoin (APE) trender oppover i dag i tråd med den bredere utvinningen i krypto. Mynten ser ut til å ha paret noen av tapene vi har sett de siste dagene. Men kan dette fornyede bullish momentumet presse mynten over $10? Flere detaljer følger nedenfor, men først noen høydepunkter:

Apecoin har steget med over 40 % de siste 24 timene

Utbruddet kommer etter nesten to uker med negativ følelse rundt mynten

Å gjenvinne $10 kan bane vei for et avgjørende løp på kort sikt.

Datakilde: TradingView

Apecoin (APE) prisanalyse

Veien mot $10 for APE virker nå veldig plausibel. Etter to uker med svakhet har APE utviklet en avgjørende trend oppover. Selv om det bredere kryptomarkedet har kommet seg etter tap denne uken, overgår APE markedet med nesten 3 ganger.

Hvis det nåværende momentumet faktisk bryter $10-merket, vil det åpne et nytt mulighetsvindu som kan tillate denne NFT-baserte mynten å stige ytterligere. Faktisk er det plausibelt at APE kan samle seg mot toppene i april og krysse over $20. Dette vil representere gevinster på opptil 200 %.

Til tross for dette er det viktig å merke seg at denne fornyede opptrenden bare kan være en normal tilbaketrekking. Tross alt har kryptomarkedet krasjet de siste dagene. Det var forventet at den nedadgående trenden ville stoppe litt som den alltid gjør. Hvis APE ikke klarer å nå $10 i løpet av de kommende dagene, kan vi se flere tap igjen.

Kan du tjene på APE akkurat nå?

APE har prestert ganske bra i 2022. Men etter å ha nådd topper på rundt $24, har mynten møtt en veldig bratt og kostbar korreksjon. Akkurat nå handler APE fortsatt med en enorm rabatt sammenlignet med tidligere topper.

Selv om vi ikke sier at mynten vil stige mot $24 i løpet av noen få dager, hvis du vil holde den i noen måneder, vil dette være den mest ideelle tiden å kjøpe.