Avalanche vs Cardano: Er AVAX eller ADA det beste kjøpet?

Avalanche og Cardano er noen av de største Ethereum-morderne som finnes. Målet deres er å skape et alternativ til Ethereum som er både raskt, kostnadseffektivt og svært skalerbart. Som et resultat har de to sett markedsverdien deres hoppe til milliarder av dollar. I denne Avalanche vs Cardano-sammenligningen vil vi forklare det beste alternativet å investere i.

Dette taler for Avalanche

Avalanche er en ledende blokkjede som er utviklet av Ava Labs. Nettverket er kjent for sine lynraske hastigheter som slår Ethereum og andre nettverk. Avalanche kan håndtere så mange som 4500 transaksjoner per sekund (TPS).

Avalanche har blitt mye brukt av utviklere for å bygge applikasjoner innenfor alle bransjer. For eksempel har DeFi-plattformen over 200 applikasjoner som har en samlet totalverdi låst (TVL) på over 10 milliarder dollar.

Avalanche har avduket flere prosjekter for å utvide økosystemet sitt. For eksempel implementerer det for tiden Avalanche Rush, som er et incentivprogram på flere millioner dollar. Det driver også et annet fond som har som mål å gi ressurser til metaverse-skapere.

Derfor er Avalanche en bedre investering fordi nettverket allerede er stabilt når det gjelder antall apper i økosystemet. Det vokser også raskt ettersom flere utviklere har omfavnet nettverket.

På det daglige diagrammet ser vi at AVAX-prisen har vært i en sterk bearish trend de siste månedene. Det forblir litt under 25-dagers og 50-dagers glidende gjennomsnitt mens oscillatorene har fortsatt å falle.

Derfor, på kort sikt, er det en sannsynlighet for at Avalanche-prisen vil fortsette å falle. På lang sikt vil mynten sprette tilbake.

Dette taler for Cardano

I de fleste tilfeller er Avalanche bedre enn Cardano. For det første ble Cardano startet i 2015 mens Avalanches hovednett ble satt i drift i 2020. Likevel har Cardano en markedsverdi på 27 milliarder dollar mens Avalanche er verdsatt til 18 milliarder dollar.

En annen bemerkelsesverdig faktor er at Cardanos økosystem er betydelig mindre enn Avalanche fordi utviklerne lanserte sine smarte kontrakter i 2021. Mens Avalanche har en TVL på 10 milliarder dollar, har Cardano bare ti DeFi-applikasjoner og en TVL på mer enn 203 millioner dollar.

Derfor, basert på denne statistikken, er det klart at Avalanche er en bedre investering enn Cardano. Det kan imidlertid også bety at Cardano har en lengre rullebane for vekst med tanke på at nettverket er i en vekstfase.