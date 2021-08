DeFi-protokollene Curve og Aave lanseres på Avalanche, mens Avalanches egne Benqi Finance har nådd $1 milliard i TVL

Mange kryptovalutaer hadde gode resultater forrige uke, men den som gjorde det best blant de 100 største kryptovalutaene var definitivt Avalanche (AVAX), som har økt med 156% i løpet av de siste syv dagene.

En utløsende faktor for den imponerende prisøkningen ser ut til å være prosjektets kunngjøring fra forrige onsdag hvor de annonserte Avalanche Rush, et DeFi-insentivprosjekt verdt $180 millioner. Bare på onsdag steg AVAX med 28%, og kom seg over $30 for første gang siden krasjet i mai.

Rush tilbyr likviditetsinsentiver for mining, og skal bidra til at to av de største DeFi-protokollene Aave (AAVE) og Curve (CRV) lanseres på Avalanche. DeFi-protokollene har også fått en boost, prisen på AAVE steg med 6,6% dagen etter kunngjøringen, mens prisen på CRV steg med 12,4%.

Avalanches rimelige, raske og miljøvennlige blokkjede gjør at den svært attraktiv for DeFi-protokoller, særlig etter at Ethereum har opplevd problemer med overbelastning og høye gas-kostnader.

Den nylig lanserte Avalanche Bridge (AB) har også skapt interesse med sin målsetning om å tilrettelegge for sikker og kostnadseffektiv interoperabilitet. TVL (totalverdi låst) for AB nådde $100 millioner forrige uke.

Avalanches mest populære desentraliserte applikasjon (dApp), den desentraliserte børsen (DEX) Pangolin steg nylig til over $300 millioner i TVL, den har hatt en volumøkning på mer enn 400%, og en økning i antall brukere på nesten 250% i løpet av forrige uke, ifølge informasjon fra DappRadar.

Samtidig ble Avalanches algoritmiske markedsprotokoll Benqi Finance lansert i forrige uke, og har allerede nådd $1 milliard i TVL. Det vil også bli lansert to andre Avalanche-baserte DEX-er, PartySwap og Dexalot, i løpet av kort tid.

I forrige uke klarte AVAX å nå opp til en høyeste verdi på $50,92 på lørdag, før prisen sank til rundt $40 på søndag. Videre kjøpspress i dag tidlig førte til at AVAX fortsatte å klatre helt opp til $54.07 på sitt høyeste, i skrivende stund ligger prisen på $49,57.

RSI-en ligger nært 96, dermed kan det tyde på at AVAX får en korreksjon i løpet av den nærmeste tiden. Dersom bulls klarer å beholde kontrollen kan de likevel klare å sikte seg inn på AVAX’ høyeste pris noensinne, $63,31, som vi så i februar i år.