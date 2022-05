AVAX-kursen stiger etter lanseringen av investeringsfond

Avalanches (AVAX) pris har steget over 10 % i dag etter nyheten om lanseringen av Valkyrie, en fremtredende digital kapitalforvalter, og den økende interessen for Avalanche blant institusjonelle investorer.

I skrivende stund handlet AVAX for $67,25, opp 10,91% etter å ha nådd en ukes høyeste på $67,35. AVAX er nå den 11. største kryptovalutaen etter markedsverdi.

Valkyrie-kunngjøring og interesse blant institusjonelle investorer

Rallyet ble sterkt påvirket av Valkyrie-kunngjøringen onsdag i en pressemelding om lanseringen av et investeringsfond dedikert til AVAX. Med kunngjøringen forventer kapitalforvalteren at mer institusjonelle penger vil bli trukket inn i Avalanche-blokkjeden siden det har vært en økende interesse blant institusjonelle investorer for AVAX etter Ethereums plan om å skifte til mediet i år.

Trusten vil tillate institusjonelle investorer å skaffe seg token-eksponering uten å kjøpe dem direkte, samt investere i AVAX på deres vegne, men ifølge Valkyrie vil trusten kun være tilgjengelig for kvalifiserte investorer.

I tillegg berømmet Valkyrie Avalanche som en av de raskeste smarte kontraktsplattformene i hele blokkjedeindustrien.

Kryptomarkeds innflytelse på AVAX

AVAX-stigningen ble også påvirket av det bredere kryptomarkedet som har opplevd betydelige gevinster i dag.

Økningen i hele kryptomarkedet ble påvirket av investorenes lettelse etter at US Federal Reserve hevet rentene som forventet. I løpet av de siste 24 timene har den totale kryptomarkedsverdien opplevd en økning på rundt 100 milliarder dollar.

Adopsjon av nettverk med bevis på innsats

Det har vært en økende interesse for andre Proof-of-Stake, PoS-tokens, som AVAX, ADA og SOL ettersom Ethereum planlegger å skifte til et PoS-nettverk, dessuten blir Avalanche nå sett på som en stor konkurrent for Ethereum.

De institusjonelle investorene ser ut til å bli tiltrukket av PoS-tokens som en alternativ investering til Bitcoin. Dette er på grunn av det lavere energibehovet i Proof-of-Stake-tokens sammenlignet med Proof-of-Work-tokens, noe som gjør det til et av de beste valgene for miljøbevisste regulatorer.

I tillegg har digitale fondsforvaltere som 21Shares, CoinShare og Grayscale også lansert PoS-eksponerte produkter ettersom etterspørselen fra deres institusjonelle kunder fortsetter å vokse i år.