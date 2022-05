Yuga Labs, Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT-samlingsskaper, kunngjorde på Twitter at de har refundert gassavgiftene eller transaksjonskostnadene for hver person som ikke var i stand til å kjøpe digitalt land til Yuga Labs» kommende metaverse (Otherside) på grunn av tekniske problemer .

Yuga Labs bekreftet dette i en tweeter-tråd og sa:

«Vi har refundert gassavgifter til alle som gjorde en transaksjon som mislyktes på grunn av nettverksforhold forårsaket av myntverket. Gebyrene har blitt sendt tilbake til lommebøkene som ble brukt for den første transaksjonen.»

Mynten av Otherdeed non-fungible token (NFT) innkasserte Yuga Labs-selskapet 320 millioner dollar for salget i helgen.

Data fra Etherscan viste at selskapet brukte totalt 90,57 ETH ($265 000) for å refundere nesten 650 individer med den største refusjonen på 2,6 ETH ($7 500) til en enkelt person.

For at selskapet skulle sikre at prosessen var effektiv, trykket de på en MultiSender, en dApp som ikke trenger en lommebok for å samhandle med eller til og med bekrefte kontrakten før de mottok en betaling, for å distribuere midlene til sine respektive eiere.

I tilfelle av flere mislykkede transaksjoner, kombinerte MultiSender-appen den med en enkelt refusjon.

Your refund for gas fees will show there, issued from https://t.co/ZnYDm173iI . If you had multiple failed transactions, they were combined into one refund.

Det svært etterlengtede Yuga Labs NFT-salget av «Otherdeeds metaverse», har rystet Ethereum-blokkjeden ved å bli en av de største NFT-myntene i NFT-verdenens historie. Dessuten steg gassgebyret til månen med rekordhøye nivåer for noen av kjøperne som betalte tusenvis av dollar for en enkelt NFT de ikke mottok.

We're sorry for turning off the lights on Ethereum for a while. It seems abundantly clear that ApeCoin will need to migrate to its own chain in order to properly scale. We'd like to encourage the DAO to start thinking in this direction.

— Yuga Labs (@yugalabs) May 1, 2022