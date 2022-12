Avslørt: 5 altcoins å holde på lang sikt i 2023

Altcoins gir konsekvent den største avkastningen av enhver digital aktivaklasse. Blockchain-prosjekter i tidlig fase har potensial til å tiltrekke seg millioner av brukere over tid, og innovasjonsnivået er ofte enormt.

Med det sagt ser de siste kursene ut som en utmerket mulighet til å kjøpe altcoins for alle som ønsker å oppnå langsiktige gevinster. Her er en liste over 5 altcoins å holde på lang sikt i 2023 som kan gi massive gevinster innen 2025.

1. Metacade (MCADE) – den største arkaden på blokkjeden

Oversikt

Metacade er en helt ny GameFi-plattform som ser ut til å være klar til å ta av. Teamet bygger en avansert play-to-earn-plattform som vil bli den største digitale arkaden i Web3-verdenen. Metacade har som mål å koble GameFi-spillere med uendelige inntjeningsmuligheter, samt gi dem nye metoder for å generere kryptobelønninger ved å dra nytte av noen ulike funksjoner.

Plattformen har som mål å bli et samlepunkt for blokkjede-spilling, ettersom brukere blir belønnet med MCADE-tokens for å dele alt de vet om GameFi-området. Gjennom å dele den nyeste innsikten, metodene og de beste play-to-earn-titlene, kan Metacade-fellesskapet tjene en inntekt betalt i MCADE. På toppen av dette vil Metacade vise frem den mest verdifulle GameFi-alfaen direkte på plattformen, og tilby en praktisk metode for å få tilgang til den nyeste informasjonen for alle blokkjede-spillere.

MCADE-token-eiere vil også kunne stemme på hvilke nye GameFi-prosjekter de aller helst vil spille i fremtiden, og direkte hjelpe til med finansiering til kreative utviklere i Metagrants-programmet. På denne måten får fellesskapet selv en sjanse til å bidra til å utvikle noen av de beste nye spillapplikasjonene som kommer på plattformen.

Brukere kan også satse MCADE-tokens for å tjene et passivt utbytte og vil kunne stemme i styringsforslag når prosjektet når sine senere stadier og blir en desentralisert autonom organisasjon (DAO) .

Tokenomics

Det er 2.000.000.000 MCADE-tokens totalt. 70 % av denne forsyningen, som utgjør 1.400.000.000 MCADE, blir frigjort for token-presale. Presale-et er det tidligste stadiet av investering i krypto, og har tiltrukket seg bred oppmerksomhet fra investorer på tvers av GameFi og den bredere Web3 .

Hvorfor kjøpe MCADE?

Metacade har et svært dyktig team som bygger en avansert GameFi-plattform med unik funksjonalitet. Ikke bare kan spillere få tilgang til et bredt spekter av forskjellige play-to-earn titler, men de kan også direkte påvirke fremtiden til GameFi-industrien ved å stemme i styringsforslag og ved å gi finansiering i tidlig fase til GameFi-start-ups.

Prosjektet ser ut til å være populært blant kryptoentusiaster allerede, da det absolutt lover mye for fremtiden. MCADE lanseres for bare 0,008 $ per token og ser ut til å eksplodere fra det nivået under forhåndssalget etter hvert som flere investorer blir involvert. Det er verdt å huske på at forhåndssalget kommer før den offentlige IDO, noe som kan bety noen store prisjusteringer fra dette nåværende tidspunktet på grunn av prosjektets betydelige langsiktige potensial.

MCADE-prisanslag 2025: 0,11 $

2. XRP (XRP) – en global reserve for finansinstitusjoner

Oversikt

XRP er en kryptovaluta som ble opprettet av Ripple Labs i 2012. Det er den opprinnelige ressursen til XRPL («XRP Ledger»), det desentraliserte blokkjedenettverket skapt av Ripple Labs. XRP-protokollen har som mål å gi en raskere og billigere måte å sende penger globalt på. I tillegg til å legge til rette for grenseoverskridende betalinger, kan XRP brukes av finansinstitusjoner som reservevaluta.

XRP er en av de største kryptovalutaene etter markedsverdi og nevnes ofte i sammenheng med Bitcoin og Ethereum. Det er en av de originale kryptovalutaene, som ble lansert 3 år etter Bitcoin og 3 år før Ethereum. Imidlertid er XRP ganske forskjellig fra disse andre eiendelene, både når det gjelder teknologien og bruksområdet, siden den er designet for å betjene sentralbanksystemet med et lavkostalternativ til fiat-valuta.

Tokenomics

Den maksimale totale tilførselen av XRP-tokens er 100.000.000 000. Det er for tiden litt over 50.000.000 000 tokens i omløp, eller omtrent 50 % av den totale forsyningen. Det er en tidsplan innebygd i protokollen for å frigi 1.000.000.000 XRP-tokens per måned, som startet i desember 2017.

Hvorfor kjøpe XRP?

Ettersom kryptovaluta- og blokkjedeteknologi fortsetter å få gjennomslag over hele verden, har sentralbanker begynt å vurdere å ta i bruk digitale valutaer som et middel for å legge til rette for grenseoverskridende betalinger. Disse digitale valutaene er kjent som CBDC-er, og det har vært en tiltakende vurdering om å introdusere disse tokenene til den globale økonomien.

Det er en utbredt oppfatning at XRP vil spille en viktig rolle for å gjøre denne overgangen lettere. Et bevis som støtter dette synet, er at Ripple Labs allerede har dannet partnerskap med noen store banker og finansinstitusjoner, som Santander, The Bank of England og JP Morgan.

XRP-tokenet har vært gjenstand for en langvarig prøvelse med SEC for å avgjøre om det er en kryptovaluta eller et verdipapir. Dette forventes imidlertid å ende positivt for XRP. Prishandlingen for XRP ble holdt litt tilbake i løpet av 2021-bull-markedet på grunn av den pågående SEC-prøven, men ettersom dette avsluttes så er det ingen grenser for hvor høy stigningen av XRP kan bli.

XRP-prisanslag 2025: 4,42 $

3. The Graph (GRT) – API-er for utviklere

Oversikt

The Graph er en desentralisert protokoll for å bygge applikasjoner (dApps) på Ethereum blockchain. Grafen lar utviklere søke etter data fra Ethereum ved å bruke GraphQL, et spørringsspråk for APIer . GRT er det opprinnelige tokenet for The Graph, som brukes til å sikre nettverket og gi tilgang til APIer i databasen.

Grafen er et nyttig verktøy for blokkjedeutviklere, ettersom den samler et bredt sett med APIer som kan brukes i grunnlaget for desentraliserte applikasjoner på Ethereum-nettverket. The Graph er en rent desentralisert tjeneste som er sikret av Ethereum-blokkjeden, noe som betyr at ingen ondsinnet aktør kan endre dataene som lagres på The Graph. Det er også åpen kildekode, noe som sikrer åpenhet.

Tokenomics

GRT har en total forsyning på 10.000.000.000 tokens, med 69 % av denne summen i omløp. Utgivelsesplanen er satt til å låse opp de gjenværende tokens med jevne mellomrom i løpet av de neste 10 årene.

Hvorfor kjøpe GRT?

Grafen er en viktig funksjon i Ethereum-økosystemet. Siden Ethereum er en åpen kildekode gis det fri tilgang til utviklere og i tillegg kildekode-verktøy som gjør det mulig for alle å utvikle fritt ved å bruke de offisielle ressursene.

Grafen kan utvide denne funksjonaliteten, og gi utviklere et omfattende verktøysett som direkte kan bidra til å utvide Ethereum-økosystemet. Over tid, ettersom mer desentraliserte applikasjoner bygges og flere utviklere bruker The Graph, kan prisen på BRT stige betydelig.

GRT-prisanslag 2025: 1,14 $

4. BNB (BNB) – den største sentraliserte børsen (CEX)

Oversikt

BNB er det offisielle tokenet til Binance, den største sentraliserte børsen (CEX) i verden. BNB var opprinnelig et ERC-20-token bygget på Ethereum-blokkjeden, men har siden migrert til Binance Smart Chain, Binances opprinnelige blokkjede. Binance Smart Chain er en del av Ethereum, og har samme funksjonalitet som den originale Proof of Work-protokollen som Ethereum hadde før The Merge i september 2022.

BNB har en rekke bruksområder på Binance, blant annet er det et middel til å betale gebyrer ved innsats og som en kontoenhet for Binance-økosystemet. BNB brukes også til å drive Pancake Swap, en desentralisert børs (DEX) bygget på Binance Smart Chain.

Tokenomics

Det er 200.000.000 BNB totalt, med i underkant av 160.000.000 nå i omløp. Dette beløpet vil fortsette å avta ettersom tokens brennes på kvartalsbasis til den totale forsyningen når 100. 000.000 BNB.

Hvorfor kjøpe BNB?

BNBs pris er nært knyttet til suksessen til Binance, og ettersom børsen har vokst i popularitet, har også prisen på BNB økt. Ettersom kryptovaluta fortsetter å ekspandere over hele verden, forventes sentraliserte børser som Binance å spille en viktig rolle. De gir en nyttig og lett tilgjengelig metode for kjøp og handel med kryptovalutaer.

BNB har også en mekanisme som en del av sin protokoll, hvor en prosentandel av de totale avgiftene som betales på nettverket tas, og tilsvarende antall BNB-tokens fjernes fra sirkulasjon hvert kvartal. Dette betyr at det totale tilbudet av BNB går ned hver 3. måned, noe som også betyr at hver BNB i omløp blir mer verdifull over tid.

BNB-prisanslag 2025: 2800 $

5. Splinterlands (SPS) – populær TCG

Oversikt

Splinterlands er et digitalt samlekortspill som bruker blokkjedeteknologi. Splinterlands-plattformen lar spillere kjøpe, bytte og kjempe med digitale kort som har blitt utgitt som NFT-er. Spillet er veldig populært, med over 1 milliard forskjellige kamper som har funnet sted mellom spillere i PvP -kamper.

Splinterlands bruker Splintershards (SPS) som et styringstoken for plattformen. Spillere kan bruke SPS til å stemme på forskjellige forslag som direkte kan påvirke fremtiden til plattformen, inkludert nye funksjoner og finansforvaltning. Splinterlands har en andre innfødt token kalt Dark Energy Crystals (DEC) som brukes til belønninger.

Tokenomics

Det er totalt 967.721.814 SPS-tokens, med omtrent 87 % av denne summen i omløp.

Hvorfor kjøpe SPS?

Etter hvert som Splinterlands-plattformen vokser i popularitet, forventes etterspørselen etter SPS å vokse sammen med den. Splinterlands tilbyr et avansert samlekortspill som kan betjene et stort antall brukere over hele verden med Play-to-Earn-funksjonalitet.

Gjennom handel med digitale eiendeler på plattformens integrerte børs, gir Splinterlands mer kontroll tilbake til spillere og genererer likviditet for token-belønninger. Spillet er godt designet og har allerede sett stor vekst i brukere selv om det først ble lansert i juli 2021.

SPS-prisanslag 2025: 1,63 $

Konklusjon: Metacade er en stor mulighet til tross for det nedadgående markedet

Et altcoin-priskrakk kan være brutalt, så mye er sikkert. Vi har sett flere nøkkelprosjekter kapitulere de siste månedene, inkludert både FTX- og Terra-økosystemene. Konsekvensene av at disse prosjektene kollapset har vært katastrofale for altcoins, og prisene har sunket over hele linja.

Oppmerksomme investorer ser imidlertid en stor mulighet foran seg. De 5 altcoins i denne listen har høye pris-/kursspådommer for 2025.

Prosjekter som forblir sterke representerer fundamentalt sett en førsteklasses kjøpsmulighet til disse lave prisene, og disse altcoins vil sannsynligvis oppnå seriøse gevinster selv før det neste oppadstigende markedet kommer.

Metacade ser ut til å eksplodere under presale, med native MCADE som lanseres for kun 0,008 $ per token. Selv om det kan utgjøre noen store prosentvise økninger over tid, ser alle tokenene som er oppført ut til å ha en stor fremtid foran seg. Denne siste nedgangen ser mer ut som et flash-salg enn noe annet, noe som betyr at langsiktige investorer har mye å se frem til.

